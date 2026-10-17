김지민이 임신한 배를 인증했다./사진=SNS

김지민이 임신한 배를 인증했다./사진제공=E채널·채널S

개그맨 김준호가 임신 17주 차인 아내 김지민을 향해 벌써부터 산후우울증을 걱정했다17일 방송되는 E채널·채널S 예능 프로그램 '끝까지 간다! 독박투어' 20회에서는 중국 연길로 떠난 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 백두산 천지 투어를 앞두고 산천어 코스 요리로 몸보신에 나선 모습이 그려진다.이날 방송에서 멤버들은 백두산 1급수에서 자란 산천어 코스 요리를 즐기며 식사를 이어간다. 그러던 중 김준호는 "아내가 '독박투어'를 보면서 산후우울증을 극복했다"는 애청자의 사연을 언급하며 "형수님, 제수씨도 산후우울증을 겪었냐. 그게 왜 생기는 거냐"라고 질문을 던진다.이에 유세윤은 "자기의 생활 패턴이 아이 하나로 전부 바뀌고, 아내도 일을 하고 싶어 하니까 그렇다"고 설명하고, 김대희는 "그럴 때일수록 남편의 역할이 중요하다"고 조언한다.김준호는 고개를 끄덕이며 "지민이는 잘나가던 개그우먼이었으니 더더욱 산후우울증이 올까 봐 걱정된다"고 솔직한 심경을 털어놓는다. 홍인규는 "두 사람이 '두릅이'(태명)를 힘들게 가진 만큼 잘 키울 것 같다"며 응원을 보낸다.이어 김준호는 "지민이가 지금 임신 17주 차인데 살짝 배가 나온 걸 보니 신기했다"며 "지난주에 지민이에게 '배가 벌써 이렇게 나왔어?'라고 물었더니 뜻밖의 반응이 돌아왔다"고 전한다.김준호의 다정한 면모와 산천어 코스 요리 먹방은 17일 오후 9시 방송되는 '끝까지 간다! 독박투어'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr