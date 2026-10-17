배우 구성환이 '나 혼자 산다'을 통해 26살 연하의 동생과 인연을 맺게 됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 구성환이 '나 혼자 산다'을 통해 26살 연하의 동생과 인연을 맺게 됐다. / 사진제공=MBC

구성환이 오토바이 면허 시험 동기인 ‘26살 차’ 동생과 나이를 뛰어넘는 ‘식도락 라이딩’을 즐겼다.지난 16일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 구성환이 오토바이 면허 시험 동기와 ‘낭만 라이딩’을 떠난 모습이 담겼다. 시청률은 전국 기준 5.4%로, 지난주보다 0.4% 포인트 상승했다. ‘최고의 1분’은 구성환이 인생 세 번째 번지점프에 도전한 장면이으로, 최고 6.8%를 기록했다.구성환은 지난 1월 방송된 오토바이 면허 시험장에서 만난 ‘불합격 동기’인 박태환 군과 낭만의 ‘식도락 라이딩’을 떠났다. 2006년생으로 26살 차 동생을 위해 구성환은 직접 라이딩 코스를 안내했다.구성환은 ‘꽃분이’를 떠나보낸 후 동생의 위로 전화에 더욱 가까운 사이가 됐다며, 나이를 뛰어넘어 마음을 나눈 우정을 자랑했다. 일과 학업을 병행하며 ‘갓생’을 살고 있는 동생의 모습에 구성환은 “너무 대견하다”라며 그를 위한 힐링 휴가를 만들어 주고 싶었던 마음을 보였다.구성환은 동생과 함께 피자와 파스타를 시작으로 도넛과 냉커피, 핫한 카페까지 ‘식도락 라이딩’ 풀코스를 즐겼다. 마지막으로 도착한 곳은 바로 번지점프장이었다. 동생이 해보고 싶었다는 말에 함께 번지점프에 도전하게 된 것. 구성환은 그동안 번지점프에 도전했지만 한 번도 성공해 보지 못했다며 자신의 버킷리스트이기도 하다고 밝혔다.번지점프대에 올라 한 번에 뛰어내린 동생의 모습에 당황한 구성환은 긴장과 공포에 휩싸였다. 번지점프대 끝에서 몇 번을 망설이는 구성환의 모습에 무지개 회원들은 실패를 예상했다. 그러나 아래에서 자신을 기다리는 동생을 보며 마침내 몸을 날린 구성환의 용기에 모두가 깜짝 놀랐다. 번지점프에 모두 성공한 두 사람은 활짝 웃으며 서로를 향해 리스펙을 전했다.좋아하는 동생과 새로운 추억을 쌓은 구성환은 “오늘 태환이가 제일 많이 한 이야기가 ‘행복해요’였다. 저도 사실 똑같은 마음이었다”라며 “스물여섯 살 차이가 나지만 태환이가 배려를 많이 해 줘서 중요치 않았다. 오늘 너무 많은 에너지를 받고 오는 여행”이라며 만족했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr