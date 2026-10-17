사진 = 23기 영숙 인스타그램

사진 = 23기 영숙 인스타그램

사진 = 23기 영숙 인스타그램

사진 = 23기 영숙 인스타그램

사진 = 23기 영숙 인스타그램

사진 = 23기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 23기 영숙과 27기 상철이 교제 1주년을 맞아 웨딩 화보와 함께 사계절의 추억을 공개했다.23기 영숙은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "우리의 가을 겨울 봄 여름 다시 가을🤎"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 23기 영숙은 화이트 웨딩드레스를 입고 블랙 슈트 차림의 27기 상철과 나란히 서 있다. 가느다란 어깨끈과 섬세한 자수 장식이 돋보이는 드레스에 머리를 자연스럽게 묶어 단아한 신부의 자태를 완성했다. 상철은 짙은 붉은빛 꽃다발을 들고 카메라를 바라보며 부드러운 미소를 짓고 있다.이어진 사진에서 23기 영숙은 풍성하게 퍼지는 드레스 자락과 길게 내려오는 포니테일 헤어스타일로 우아한 분위기를 자아냈다. 27기 상철은 영숙을 올려다보며 다정한 눈빛을 보내고 있으며 영숙은 카메라를 향해 은은하게 미소 짓고 있다.또 다른 사진에서 23기 영숙과 27기 상철은 한층 편안한 모습으로 눈길을 끌었다. 검은색 니트와 후드티를 입은 두 사람은 음식점 테이블에 나란히 앉아 장난스러운 포즈를 취했다. 영숙은 눈을 꼭 감은 채 웃고 있고, 상철은 영숙을 바라보며 미소 짓고 있다.가을 단풍을 배경으로 촬영한 사진에서도 두 사람의 다정한 모습이 이어졌다. 23기 영숙은 27기 상철과 얼굴을 맞대고 카메라를 응시했다. 두 사람은 서로 바짝 붙어 자연스러운 커플 사진을 완성했다.눈이 쏟아지는 밤거리에서는 겨울철 데이트 모습도 담겼다. 23기 영숙은 풍성한 털 장식이 달린 밝은색 패딩을 입고 환하게 웃으며 27기 상철의 머리 위로 손을 뻗었다. 검은색 패딩 차림의 상철 역시 영숙을 향해 미소 지으며 허리에 손을 얹고 있어 화보 같은 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 23기 영숙은 푸른 바다를 배경으로 27기 상철의 어깨에 머리를 기대고 팔짱을 낀 모습이다. 크림색 카디건과 롱스커트로 청순한 분위기를 연출한 영숙과 파란색 셔츠에 베이지색 반바지를 입은 상철의 밝은 여름 스타일링이 어우러져 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "축하드립니다", "첨부터 응원했던커플", "너무 예뻐", "꺄아아아대박", "심하게 예뿐뎅", "숨겨왔던 커플사진 대방출 감사합니다" 등의 댓글을 달았다.특히 27기 상철은 "앞으로도 쭉 잘 부탁해😍"라는 댓글을 남기며 영숙을 향한 애정을 표현했다. 23기 옥순 역시 "❤️꺅 드디어~~~ 달달하다 😍 귀요미 커플 앞으로도 쭉 행복해"라며 두 사람을 축하했다.한편 '나는솔로' 23기 23기 영숙은 1988년생으로 직업은 변호사다. 27기 상철은 23기 영숙과 동갑내기인 1988년생으로 한국전력공사 재직 중이며 훈훈한 외모로 방송 당시 여성 출연자들의 압도적인 지지를 받았던 바 있다. 서로 다른 기수에서 인연을 맺은 두 사람은 실제 연인으로 발전했고 두 사람은 프러포즈 사실을 밝혀 많은 축하를 받았다. 최근에는 양가 상견례를 진행한 근황까지 알려졌다. 여기에 교제 1주년을 기념하는 웨딩 화보가 공개되면서 두 사람의 결혼 소식에도 관심이 쏠리고 있다. 다만 구체적인 결혼 날짜는 확인되지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr