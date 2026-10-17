사진=유튜브 '하와수'

사진=유튜브 '하와수'

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최근 딸의 한국예술종합학교 진학 소식을 알린 코미디언 박명수가 드라마 촬영을 위해 고3 수험생처럼 대본을 외우며 열정을 드러냈다.17일 유튜브 채널 '하와수'에는 '[하와수] 무한상사 컴백!! 광희부터 윤두준까지 케미 터지는 정과장 & 박차장'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박명수와 정준하는 웨이브 오리지널 시리즈 '무한상사-하와수 네버다이'의 대본 리딩과 촬영 현장을 공개했다. 리딩에는 두 사람을 비롯해 윤두준, 배윤경, 이병준, 강기둥 등이 참석했다.두 번째 대본 리딩에 나선 박명수는 "드라마를 해본 적이 없어서 미안합니다"라며 인사를 건넸다. 그는 "훌륭한 선배님들 모시고 또 훌륭한 우리 스태프 여러분들과 최선을 다해서 열심히 마무리 짓도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.첫 촬영에 돌입한 뒤에는 자신감을 드러냈다. 박명수는 "열심히 하고 있다. 저 나름 주연 배우들한테 인정을 받고 있다. 잘 나올 것 같다. 기대하세요"라고 말했다.정준하는 박명수의 달라진 태도를 전했다. 그는 "의외로 고3 수험생처럼 열심히 대본을 외운다"며 놀라워했다. 윤두준도 "명수 형님이 너무 재밌게 해주셔서 분위기가 아주 좋다. 감독님이 얼굴에 웃음꽃이 떠나지 않으신다"고 칭찬했다.동료들의 호평을 받은 박명수는 영화감독들을 언급하며 너스레를 떨었다. 그는 "왜냐면 이게 또 나가면 나홍진 감독이나 여러 감독들이 볼 거 아니야"라고 말해 웃음을 안겼다.연상호, 봉준호 감독을 향한 인사도 잊지 않았다. 박명수는 "연상호 감독님 일면식 있어서 모니터 하실 거 아니냐"며 "봉준호 감독님은 사랑합니다. 어떻게 인연이 될지 모르니까"라고 덧붙였다.'무한도전'에서 함께했던 황광희는 특별출연으로 힘을 보탰다. 촬영을 마친 그는 "연기가 아무나 하는 게 아니구나 하는 생각도 든다"며 직접 연기해 본 소감을 밝혔다.황광희는 같은 그룹 제국의아이들 출신 임시완을 보며 연기 욕심을 냈던 일화도 털어놨다. 그는 "임시완 '오징어 게임' 들어가는 거 보고 '나도 할 수 있지 않을까' 하는 생각 잠깐 했었다"고 고백했다. 하지만 직접 촬영을 경험한 뒤에는 "아니다. 진짜 너무너무 힘들다"며 연기의 어려움을 토로했다.한편 '무한상사-하와수 네버다이'는 MBC 예능 '무한도전'의 인기 코너 '무한상사'를 새롭게 재구성한 오피스 미스터리 코믹 드라마다. 오는 12월 웨이브를 통해 공개될 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr