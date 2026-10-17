사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 박준형과 브라이언이 신인 시절 일화를 꺼내다 SM과 JYP를 둘러싼 신경전을 벌였다.17일 방송된 tvN 예능 '놀라운 토요일'에는 그룹 god 박준형, 플라이 투 더 스카이 브라이언, 빌리 츠키가 게스트로 출연했다.이날 브라이언은 신인 시절 박준형에게 고마웠던 기억을 떠올렸다. 플라이 투 더 스카이와 god가 대기실을 함께 사용했을 당시, 긴장하고 있던 자신에게 박준형이 먼저 다가와 장난을 쳤다는 것.브라이언은 "내 이름을 듣자마자 바로 '요 브라이언' 이러면서 긴장하니까 엄지를 들더라. 잘하라는 건 줄 알았더니 엄지를 누르라고 했다"고 설명했다. 응원의 의미인 줄 알았던 손짓에는 반전이 있었다. 브라이언이 엄지손가락을 누르자 박준형이 방귀를 뀌었던 것.브라이언은 당시 소리까지 재현하며 "애매하게 설사가 나올 소리"라고 표현했다. 구체적인 묘사에 출연진은 고개를 돌렸고, 박준형은 "변비여서 설사를 한 적이 없다"고 해명했다. 브라이언은 "소리가. 그런 소리가 났다"고 강조해 웃음을 안겼다.박준형은 브라이언뿐 아니라 다른 후배들에게도 같은 장난을 쳤다고 밝혔다. 그는 "SM 애들은 로봇 같았다. 다 긴장해서 다 해줬다"며 당시 SM 소속 후배들의 경직된 모습을 언급했다.동방신기 유노윤호와 슈퍼주니어도 장난의 대상이었다. 박준형은 "슈퍼주니어 애들은 많아서 특별히 더 크게 해줬다. 진짜 크게 해줬다"고 설명했다. 후배들의 긴장을 풀어주려 했다는 해명이 또 다른 방귀 일화로 이어졌다.이를 듣던 SM 출신 브라이언은 "JYP는 더럽다고 느꼈다"고 받아쳤다. 박준형의 장난으로 시작된 추억담이 소속사 간 신경전으로 번지며 웃음을 더했다.박준형은 JYP를 이끌었던 박진영까지 소환했다. 그는 "여태 방귀 뀌는 것 한 번도 못 들어봤다. 똥구멍이 없는 것 같다. 특이한 애 같다"고 말해 엉뚱한 방향으로 폭로를 이어갔다.츠키도 박준형과 함께 방송하며 겪은 일을 털어놨다. 여러 예능에서 만났는데도 자신의 이름을 제대로 외우지 못한다는 불만이었다. 츠키는 "만나면 츠키다시, 스키야키라고 불렀다"고 폭로했다.박준형은 원래 이름을 잘 기억하지 못한다고 해명했다. 붐이 "원래 단어까지 가는데 좀 걸린다"며 거들었지만, 박준형은 "츠케모노 생각하면 돼. 일본 장아찌"라고 또 다른 단어를 꺼내 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr