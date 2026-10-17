사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

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'놀면 뭐하니' 하하가 변요한으로 추측한 참가자가 만장일치로 본선에 진출했다.17일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' 2차 예선과 1차 예선 보류 참가자들의 재심사 무대가 펼쳐졌다.이날 보류전에 등장한 '사랑을 그대 품안에'를 본 하하는 "변요한 씨, 상 받은 거 축하드려요"라고 인사를 건넸다. 앞선 1차 예선부터 참가자의 정체를 변요한으로 추측했던 그는 이유를 묻자 "가죽잠바를 입고 다녀서"라고 답해 웃음을 안겼다.참가자는 연예계 어느 분야에 종사하느냐는 질문에 "로커다"라고 자신을 소개했다. 데뷔 시기에 대해서는 "데뷔한 지 오래됐다"고 답하며 구체적인 단서를 피했다. 심사위원들과의 친분을 묻는 말에는 "친분은 있는데 그렇게 좋아하는 사람은 없다"고 받아쳐 웃음을 더했다.유재석도 정체 추리에 나섰다. 그는 "내가 저 마이크를 잡는 손동작이 많이 보던 건데 기억이 안 난다"며 답답해했다.'사랑을 그대 품안에'의 선곡은 김정민의 '슬픈 언약식'이었다. 노래가 시작되자 유재석은 "나 소름 돋았다. 이분 노래 잘하신다"며 감탄했다. 하하는 "95년도로 돌아간 것 같다"며 무대에 빠져들었다.주우재는 참가자의 마이크 사용법에 주목했다. 그는 "그림자를 보는데 보통 가수 분들이 아니면 못 하는 마이크 완급 조절을 엄청 하시더라. 100% 프로 가수 분이라고 생각한다"고 분석했다.무대가 끝난 뒤 유재석은 "'슬픈 언약식'은 '이제' 하는 순간 떼창하게 되는 마력이 있는 곡인데, 우리를 떼창하게 만든다"고 호평했다. 참가자는 심사위원 네 사람 모두에게 합격을 받으며 본선행을 확정했다.참가자가 "로커의 심장을 보여드리겠다"고 각오를 밝히자, 하하는 "단어들이 형님이다. '로커의 심장'은 20년 만에 처음 듣는다"고 반응했다. 본선 진출로 정체 공개는 미뤄졌고, 하하의 변요한 추측 역시 확인되지 않았다.반면 '동작그만'으로 참가한 허경환은 탈락했다. 임재범의 '이 밤이 지나면'을 부른 그는 유재석에게 "잘하는데?"라는 반응을 얻었고, 주우재에게는 정확한 음정을 칭찬받았다. 하하도 "묘하게 끌린다"고 평가했지만, 판정 결과는 전원 불합격이었다. 가면을 벗고 얼굴을 공개한 허경환은 본선 진출에 실패했다.마지막 보류 참가자 '쇼생크 탈출'은 김광석의 '사랑했지만'을 불렀다. 그는 어머니가 시력과 청력이 좋지 않지만 노래를 좋아하신다는 사연을 전했다. 심사위원들은 고심 끝에 본선 진출을 결정했다. 스스로 50대 이상이라고 밝힌 그의 정체도 공개되지 않았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr