이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '한작가

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개그맨 정형돈이 쌍둥이 딸을 하와이로 유학 보낸 속내를 고백했다.17일 '한작가' 채널에는 "하와이 생활을 접는 우리의 자세 [하와이라이프-마지막 한달 기록]"이라는 제목의 영상이 게재됐다.5년 가까이 하와이에 머문 한유라와 두 딸은 귀국 채비에 나섰고, 두 나라를 오가던 정형돈도 가족의 마지막 한 달에 합류했다.시차 탓에 지친 기색이 역력하던 정형돈은 아내에게 5년간의 수고를 먼저 치하했다. 한유라는 주변에서도 같은 말을 들었다며 "우리집 네 명 중에 고생을 안 한 사람이 없어서 생색은 못 내겠다"고 웃었다.한유라가 하와이 5년에 매긴 점수는 4.2점, 만점은 5점이었다. 감점 이유로는 "아쉬운 점이 너무 많다"는 말을 꺼냈다. 더 즐기고 더 알차게 보낼 수 있었는데, 귀국을 1년쯤 앞두고서야 정신이 들었다는 것.한유라는 남편에게도 "여보도 수도 없이 왔다 갔다 하면서 그럴 만한 가치가 있었어?"라는 질문을 던졌다.돌아온 답은 "원래 내가 유학을 오고 싶어했던 사람"이라는 말이었다. 정형돈은 "어릴 때의 결핍이 커서도 나타나는 거다"라고 짚었다.그는 "자식을 통해서라도 보상받고 싶다는 마음이 있었다. 어떻게 보면 내 욕심이었다"고 고백했다.가족에게 건넬 손편지도 직접 썼다. 하와이에서의 마지막 등굣길에는 두 딸을 직접 배웅했다.한편 정형돈과 한유라는 2009년 부부가 됐고, 3년 뒤 쌍둥이 딸이 태어났다. 2021년 시작된 정형돈의 기러기 생활은 이번 귀국으로 마침표를 찍었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr