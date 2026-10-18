이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

'속풀이쇼 동치미' 이혜정이 45세에 임신한 딸에게 질투가 났다고 밝혔다.17일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 이혜정이 늦은 나이에 아이를 가진 딸 이야기로 입을 열었다.이혜정은 "딸이 나이 45살에 아기를 가졌다"며 "요새 제가 가을을 타는 것 같다"고 운을 뗐다. 출연진은 한목소리로 축하를 건넸다.딸의 임신에 들떴던 것도 잠시, 이혜정은 “6개월, 7개월이 되니까 배가 불러오는데 그게 샘이 난다”는 속내를 드러내 출연진을 놀라게 했다."집안 경사인데 왜 샘이 나냐"는 김용만의 물음에 이혜정은 "이건 비밀이지만 신랑이 금쪽같이 알고 나이가 많아서 임신하니까 종이 한 장 못 들게 한다"고 답했다.이어 "저는 아기 낳고도 일했다"며 자신의 출산 시절을 돌아봤다.딸 곁을 지키는 사위와 달리 정작 자신의 남편은 곁에 없다는 서운함도 내비쳤다.출연진의 위로가 이어지자 이혜정은 돌아서면 또 당기는 입맛까지 털어놨고, 스튜디오에는 웃음이 터졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr