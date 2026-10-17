사진 = 이준호 인스타그램

사진 = 이준호 인스타그램

사진 = 이준호 인스타그램

사진 = 이준호 인스타그램

사진 = 이준호 인스타그램

가수 겸 배우 이준호가 프랑스 파리에서 촬영한 다양한 사진을 공개하며 세련된 매력을 드러냈다.이준호는 최근 자신의 인스타그램에 "Paris dream"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이준호는 짙은 남색 소파에 앉아 다리를 꼰 채 카메라를 바라보고 있다. 흰색 셔츠에 크림색 코듀로이 팬츠를 매치하고 갈색 구두를 신어 단정하면서도 세련된 분위기를 연출했다.이어진 사진에서 이준호는 파리의 거리에서 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 돌아보고 있다. 햇살 아래 깔끔한 흰색 셔츠와 자연스럽게 넘긴 헤어스타일이 돋보이며, 또렷한 옆얼굴과 날렵한 턱선이 시선을 사로잡는다. 고풍스러운 건물들이 늘어선 거리 풍경과 이준호의 세련된 차림이 어우러져 한 장의 화보 같은 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 이준호는 실내에서 흰색 셔츠와 검은색 팬츠를 입고 팔짱을 낀 채 서 있다. 몸을 살짝 비스듬히 돌리고 옆을 바라보는 모습에서 여유로운 분위기가 느껴진다. 단정하게 정리한 헤어스타일과 군더더기 없는 의상이 어우러지며 깔끔한 비주얼을 강조한다.이어 공개된 사진에서 이준호는 짙은 남색의 차이나 칼라 재킷을 입고 한쪽을 응시하고 있다. 단추를 채운 재킷이 단정한 분위기를 더하는 가운데, 가까이서 담긴 얼굴에서는 또렷한 눈매와 매끄러운 턱선이 돋보인다. 앞선 흰색 셔츠 차림과는 또 다른 차분하고 세련된 매력이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 이준호는 검은색 가죽 재킷에 같은 색상의 팬츠를 매치하고 갈색 가죽 소파에 앉아 있다. 한 손으로 턱을 괸 채 옆을 바라보며 입술을 살짝 내민 표정이 인상적이다. 몸을 앞으로 숙이고 다른 팔을 옆으로 뻗은 자유로운 포즈가 시크한 스타일링과 어우러져 강렬한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "이준호는 사랑입니다", "멋짐 그 잡채", "진짜 잘생겼다", "이준호 화이팅", "멋져요", "늘 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.한편 이준호는 tvN 새 드라마 '주한이국대사관' 출연을 확정했다. 이 작품은 인간 신입 외교관과 정체가 용인 대사가 만나 벌어지는 판타지 로맨틱 코미디로 이준호는 물을 다스리는 수신이자 대사관의 수장 차연 역을 맡는다. 상대역인 인간 외교관 고미우는 배우 홍화연이 연기한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr