사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 지그재그 익스프레스에서 편안하면서도 사랑스러운 일상 패션을 선보였다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "지그재그 인기 쇼핑몰의 옷을 직접 만져보고 입어볼 수 있는, 지그재그 익스프레스에 다녀왔어요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 지그재그 행사장 대형 포스터 앞에 앉아 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 회색 맨투맨에 흰색 와이드 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 한쪽 다리를 자연스럽게 뻗고 손으로 바닥 턱을 짚은 자세가 눈길을 끈다. 어깨 아래로 내려오는 긴 갈색 머리와 옆에 놓인 커다란 핑크색 가방이 어우러져 산뜻한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 31기 순자는 간판이 걸린 건물 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 회색 상의와 흰색 팬츠에 운동화를 매치하고 선명한 핑크색 가방을 어깨에 걸쳐 스타일에 포인트를 줬다. 한 손을 바지 주머니에 넣고 살짝 몸을 틀어 선 모습과 부드러운 미소가 자연스러운 매력을 더한다.또 다른 사진에서 31기 순자는 의류 매장 안에서 밝은 색상의 긴소매 상의를 옷걸이째 들어 보이고 있다. 앞선 사진과 달리 짙은 회색 재킷을 걸친 모습으로, 풍성하게 내려오는 긴 머리가 단정한 스타일과 조화를 이룬다. 카메라를 향해 옷을 펼쳐 보이는 포즈에서는 쇼핑 중인 모습이 생생하게 전해진다.마지막 사진에서 31기 순자는 핑크색과 흰색 풍선 다발의 끈을 잡고 다양한 포즈를 취하고 있다. 위쪽 사진에서는 고개를 들어 풍선을 올려다보며 미소 짓고, 아래쪽 사진에서는 풍선을 든 채 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 짙은 색상의 재킷과 흰색 팬츠가 분홍빛 공간과 대비를 이루며 발랄한 분위기를 완성한다.이를 본 팬들은 "모든 대박 나는 순자님 되시길", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언제나 예쁘세요", "옷들이 너무 예쁘고 잘 어울리네요", "스타일도 편해보이면서 넘 이쁘시네요" 등의 댓글을 달았다.카카오스타일이 운영하는 지그재그는 서울 성수동 '앤더슨씨 성수'에서 오프라인 팝업스토어 '지그재그 익스프레스'를 진행한다. 이번 행사에는 인기 쇼핑몰 50곳이 참여해 온라인에서 판매하던 가을·겨울 신상품과 자체 제작 의류를 직접 살펴보고 입어볼 수 있도록 했다.현재 31기 순자는 많은 SNS 팔로워를 보유하며 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다. 인플루언서 급 인기를 누린 31기 순자는 매주 금요일 오전 근무를 마친 뒤 밤늦게까지 이어진 6주간의 촬영을 모두 마쳤다고 직접 알렸다.한편 1991년생인 31기 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr