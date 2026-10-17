사진 = 이상엽 인스타그램

사진 = 이상엽 인스타그램

사진 = 이상엽 인스타그램

사진 = 이상엽 인스타그램

배우 이상엽이 오랜만에 근황 사진을 공개하며 팬들에게 유쾌한 인사를 건넸다.이상엽은 최근 자신의 인스타그램에 "피드를 자주 안올려서 걱정들 하셔서 올려봐요 저예요 살아있는나 다들잘지내시지요? 사진중 당신의 선택은? 당신의 아재에게 투표하세요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이상엽은 흰색 반소매 티셔츠를 입고 테이블에 팔을 기댄 채 카메라를 바라보고 있다. 짧은 검은 머리에 은은한 미소를 띤 모습으로, 얼굴을 살짝 기울인 채 자연스러운 매력을 드러냈다. 테이블 위에는 얼음이 담긴 짙은 갈색 음료가 놓여 있으며, 손목에 찬 가죽 스트랩 시계가 깔끔한 차림에 포인트를 더했다.이어진 사진에서 이상엽은 상체를 곧게 세우고 정면을 응시하고 있다. 앞선 사진의 부드러운 미소 대신 입술을 가볍게 다문 무표정으로 카메라를 바라보며 색다른 분위기를 연출했다. 별다른 꾸밈없는 흰 티셔츠 차림에도 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 이상엽은 눈썹을 찌푸리고 입술을 비틀며 익살스러운 표정을 짓고 있다. 치아를 살짝 드러낸 채 카메라를 바라보는 모습이 앞선 사진들과 뚜렷한 대비를 이루며 특유의 장난기 넘치는 매력을 보여준다.마지막 사진에서 이상엽은 입술을 삐죽 내밀고 한쪽 눈썹을 살짝 치켜올린 채 카메라를 응시하고 있다. 테이블 위로 한 손을 올린 편안한 자세에 능청스러운 표정이 더해져 웃음을 자아낸다. 같은 장소와 의상으로 촬영한 네 장의 사진이지만, 표정만으로 각기 다른 분위기를 만들어낸 점이 인상적이다.이를 본 팬들은 "반갑네", "배우님 응원합니다", "자주 사진 올려줘요", "화이팅", "여전히 멋지고 사랑스러우시군요", "투표 못합니다" 등의 댓글을 달았다.한편 이상엽은 새 건강 예능 '원더픽'의 MC로 나섰고 SNS를 통해 금융업계 종사자인 아내와의 알콩달콩 신혼 일상을 공개해 눈길을 끌기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr