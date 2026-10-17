6년째 미제로 남아 있는 초등생 연쇄 실종 사건의 유력 용의자를 최초로 단독 인터뷰한다./사진제공=SBS

SBS '그것이 알고 싶다'가 26년째 미제로 남아 있는 초등생 연쇄 실종 사건의 유력 용의자를 최초로 단독 인터뷰해 진실 공방을 펼친다.17일 방송되는 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 2000년대 초반 전남 강진에서 발생한 초등생 연쇄 실종 사건을 집중 조명한다.2000년 6월 15일, 전남 강진에서 하교 후 오빠를 기다리던 초등학교 2학년 김성주 양이 흔적도 없이 사라졌다. 1년 뒤인 2001년 6월 1일에는 불과 1km 떨어진 곳에서 하교하던 1학년 김하은 양마저 집으로 돌아오지 못했다. 인구 1만 8000여 명의 소도시에서 1년 새 저학년 여아 2명이 연달아 증발했지만, 납치범의 금전 요구 연락조차 없었다. 그로부터 26년이 지난 지금까지 두 아이의 생사와 흔적은 묘연한 상태다.당시 경찰은 인근에 살던 20대 초반 마 씨를 유력 용의자로 지목했다. 마 씨는 2010년 다른 아동 성범죄 사건으로 조사를 받던 중 두 아이를 살해해 유기했다고 자백하며 현장 검증까지 동행했다. 그러나 돌연 자백을 번복하면서 정식 피의자로 검거되지 못했다. 당시 수사 경찰은 마 씨를 두고 "내가 아는 범인 중 가장 운이 좋은 인물"이라고 회고했다. 마 씨의 전처가 하은 양으로 추정되는 아이의 성 착취 비디오테이프를 봤다고 진술했으나, 증거물이 발견되지 않으면서 마 씨는 수사망을 유유히 빠져나갔다.이후 마 씨는 처남 살해 혐의로 15년을 복역했고, 출소 이듬해 지적장애 여성을 성폭행해 8년을 더 복역한 뒤 올해 9월 만기 출소했다.'그것이 알고 싶다' 제작진은 출소한 마 씨를 추적해 단독 정식 인터뷰를 성사시켰고, 세 차례에 걸쳐 총 12시간 동안 심층 대화를 나눴다. 마 씨는 인터뷰 중 "내가 진짜 그렇게 했다 하더라도 남아있지 않다. 무서워서라도 다 없애버렸을 것"이라며 연쇄 실종에 직접적인 증거가 있느냐고 되레 자신감을 보였다. 아울러 자신을 가상의 나라 '찬란국'의 왕이라 칭하며 소아성애적 메시지를 암호문으로 숨겨두는 등 기이한 행적을 보였다.26년의 세월을 뚫고 마주한 유력 용의자 마 씨의 정체와 12시간에 걸친 심리전의 전말은 이날 오후 11시 10분 방송되는 SBS '그것이 알고 싶다'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr