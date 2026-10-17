사진 = 최명길 인스타그램

사진 = 최명길 인스타그램

사진 = 최명길 인스타그램

사진 = 최명길 인스타그램

배우 최명길이 세련된 스타일링과 변함없는 미모가 돋보이는 근황을 공개했다.최명길은 최근 자신의 인스타그램에 주황색 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 최명길은 짙은 회색 드레스에 같은 색상의 재킷을 어깨에 걸친 채 환하게 미소 짓고 있다. 가슴 부분이 각지게 디자인된 드레스가 우아한 실루엣을 살려주며 어깨 아래로 풍성하게 흘러내리는 갈색 웨이브 헤어가 화려한 분위기를 더한다. 검은색 비즈 목걸이와 길게 늘어진 귀걸이가 어우러져 세련된 매력을 완성했다.이어진 사진에서 최명길은 야외에서 한 손으로 재킷 앞섶을 가볍게 잡고 옆을 바라보고 있다. 허리선을 따라 몸에 맞게 떨어지는 드레스와 어깨에 걸친 짧은 재킷이 단정하면서도 고급스러운 분위기를 자아낸다. 볼륨감 있는 웨이브 헤어와 입가에 살짝 머금은 미소가 자연스럽게 어우러져 여유로운 매력을 보여준다.또 다른 사진에서 최명길은 얼굴을 가까이 담은 모습으로 시선을 사로잡는다. 부드럽게 미소 짓는 표정과 또렷한 눈매가 돋보이는 가운데 얼굴 주변으로 풍성하게 퍼진 갈색 웨이브 헤어가 화사함을 더한다. 목선을 따라 자리한 검은색 목걸이와 짙은 회색 의상이 조화를 이루며 특유의 우아한 분위기를 강조한다.마지막 사진에서 최명길은 카메라를 정면으로 바라보며 한 손을 들어 인사하고 있다. 다른 손으로 팔을 가볍게 받친 채 밝게 웃는 모습이 인상적이다. 재킷 아래로 드러나는 드레스의 단정한 디자인과 손목의 반짝이는 팔찌, 붉은색 네일이 어우러져 세심한 스타일링을 보여준다.이를 본 팬들은 "너무 아름다워요", "아우라 대박", "너무 예뻐", "정말 예쁘다", "넘 우아하고 아름다우세요 언니", "우아한 언니" 등의 댓글을 달았다.한편 최명길은 1962년생으로 64세이며 지난 1995년 소설가 겸 정치인 김한길과 결혼해 슬하에 2남을 두고 있다. 최명길 조카인 권율은 지난해 5월 24일 비연예인과 결혼했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr