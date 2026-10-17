배우 설인아가 '나의 유죄인간'에서 남장 연기에 도전한 소감을 밝혔다. / 사진제공=tvN

배우 설인아가 '나의 유죄인간'에서 남장 연기에 도전한 소감을 밝혔다. / 사진제공=tvN

배우 설인아가 '나의 유죄인간'에서 남장 연기에 도전한 소감을 밝혔다. / 사진제공=tvN

배우 설인아가 '나의 유죄인간'에서 남장 연기에 도전한 소감을 밝혔다.14일 오후 tvN 새 드라마 '나의 유죄인간'(극본 문수정, 연출 박단희) 온라인 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 박단희 감독을 비롯해 배우 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.'나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다. 설인아는 극 중 재벌 3세 윤이준(임시완 분)의 사건을 파헤치기 위해 남장을 감행하는 형사 강재희 역을 맡았다.설인아는 남장 스타일링을 처음 마주했을 당시의 심경을 밝혔다. 그는 "나는 어쩔 수 없이 여자로 태어났기 때문에 때로는 어쩔 수 없는 우울감도 찾아왔다"고 고백했다. 그는 "'나는 강재희다'라는 생각에 집중하고 몰입해야 연기가 더 잘될 것 같았다"고 말했다.짧은 머리에 특별한 의미를 부여하지 않았다고 설명했다. 설인아는 "오히려 편하고 좋았다. 강재희는 남자가 되기 위해 머리를 짧게 자른 인물이라기보다 원래 숏컷을 하는 사람"이라며 "외모에 신경 쓰기보다 일에 미쳐 있는 사람이라고 생각했다. 그래서 숏컷 자체에 큰 의미를 두지 않았다"고 밝혔다.설인아는 액션 연기에서도 화려한 동작보다 인물의 숙련된 모습을 표현하는 데 집중했다. 그는 "액션도 많았지만, 운동신경이 좋다는 걸 보여주기보다는 이미 단련된 사람처럼 보여야 한다는 생각이 컸다"며 "액션을 잘해야겠다는 욕심을 내려놓고, 능숙하고 숙련된 모습을 보여주는 데 초점을 맞췄다"고 설명했다.박단희 감독은 설인아의 액션 실력을 극찬했다. 그는 "액션 감독님이 처음에는 '이건 인아가 못 할 것 같다'고 했는데, 막상 촬영에 들어가니 정말 잘하더라"며 "액션 팀보다 잘하는 여배우는 처음 봤다. 현장에 오자마자 능숙하게 해냈다"고 감탄했다. 이에 설인아는 "재희는 특수부대 출신 형사이기 때문에 단련된 모습이 중요했다. 급하게 준비한 동작이 아니라 오랜 시간 몸에 익힌 듯한 모습을 보여주고 싶었다"고 덧붙였다.임시완 역시 설인아의 캐릭터 소화력에 놀라움을 내비쳤다. 그는 "설인아 씨가 처음 머리를 자르고 왔던 순간이 굉장히 또렷하게 기억난다"며 "단지 머리를 짧게 자르고 왔을 뿐인데, 이미 강재희라는 인물이 걸어 들어오는 것 같은 느낌을 받았다"고 회상했다. 이어 "그 순간 강재희라는 캐릭터가 이미 완성됐다는 생각이 들었다"며 "그 인물의 매력을 더욱 살리고, 동시에 윤이준이라는 캐릭터도 부각할 수 있도록 나 역시 연기를 더 끌어올려야겠다고 생각했다"고 말했다.설인아는 남장한 강재희가 겪는 복잡한 감정도 관전 포인트로 꼽았다. 그는 "강재희로 살아가면서 슬펐을 것 같다는 생각이 들었다. 재희 입장에서도 자신이 강재희를 좋아하는 건지, 남자를 좋아하는 건지 여자를 좋아하는 건지 헷갈리는 부분이 있다"고 설명했다. 이어 "그런데도 두 사람의 티키타카가 좋기 때문에 로맨스로 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.'나의 유죄인간'은 오는 19일 오후 8시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr