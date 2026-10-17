사진 = 김지원 인스타그램

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배우 김지원이 드라마 '닥터X' 촬영 현장에서 포착한 다양한 모습을 공개하며 시청자들의 관심을 모았다.김지원은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 밤 9:50 닥터X에서 만나요🩶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김지원은 수술실에서 파란색 수술복과 모자, 마스크를 착용한 채 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 확대경이 달린 투명한 안경 너머로 커다란 눈을 동그랗게 뜬 모습이 눈길을 끈다. 수술 장비가 놓인 현장에서 장난스러운 포즈를 선보이며 드라마 속 진지한 모습과는 다른 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 김지원은 파란색 수술복을 입고 옆을 바라보고 있다. 머리카락을 수술모 안에 넣고 마스크로 얼굴을 가렸지만, 또렷한 눈매와 단정한 눈썹이 돋보인다.또 다른 사진에서 김지원은 짧은 단발머리에 검은색 가죽 재킷과 카키색 와이드 팬츠를 입고 고개를 숙인 채 서 있다. 발목까지 내려오는 넉넉한 팬츠에 검은색 부츠를 매치해 편안하면서도 시크한 스타일을 완성했다. 어깨에 걸친 가방과 여유로운 재킷 실루엣이 어우러져 극 중 캐릭터의 개성 있는 분위기를 보여준다.마지막 사진에서 김지원은 흰색 상의를 입고 고개를 아래로 숙인 모습을 가까이서 담았다. 턱선에 닿는 짧은 검은색 단발머리가 얼굴을 감싸고 있으며, 눈을 내리깐 채 입술을 가볍게 다문 표정이 인상적이다. 목과 상의 앞부분에는 붉은색 피 분장으로 보이는 흔적이 남아 있어 극 중 긴박한 장면을 떠올리게 한다.이를 본 팬들은 "언니 아름다워요", "드라마 잘 보고 있어요", "너무 예뻐", "화이팅", "아 너무좋네", "닥터X 완전 재밌어요" 등의 댓글을 달았다.현재 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 김지원은 천재적인 수술 실력으로 병원 내부의 부조리에 맞서는 외과의사 계수정 역을 맡아 활약하고 있다.그러나 현직 정형외과 의사라고 밝힌 한 시청자가 방송미디어통신심의위원회에 '닥터X'의 의료 현실 왜곡 및 의료인 묘사에 관한 방송 심의를 정식으로 신청한 사실이 알려졌다.해당 시청자는 "회진을 불필요한 잡무처럼 묘사하고 의료진을 무능한 악역으로 단순화하며 의료 행위의 불확실성마저 외면하는 연출이 반복된다"며 "극적 과장은 이해하지만 이 정도면 의료 현실에 대한 잘못된 인식을 심어줄 수 있다고 판단했다"고 밝혔다. 그러면서 "전문가로서 잘못된 인식이 굳어지는 걸 마냥 지켜볼 수만은 없다"고 덧붙였다.한편 1992년생으로 34세인 김지원은 그간 많은 작품에서 연기력을 뽐냈으며 현재 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분 방송되는 SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 계수정 역으로 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr