사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

배우 김소현이 오니츠카타이거 강남 매장 오픈 행사에서 사랑스러운 미모와 세련된 패션을 선보였다.김소현은 최근 자신의 인스타그램에 "onisukatigerkr"라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소현은 다양한 색상의 운동화가 진열된 매장에서 주황색 소파에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 작은 붉은색 무늬가 들어간 흰색 미니 원피스에 꽃무늬 자수가 돋보이는 갈색 니트 카디건을 걸쳐 사랑스러운 스타일을 완성했다. 길게 늘어뜨린 검은색 웨이브 헤어와 은은한 미소가 청순한 분위기를 더하는 가운데 다리를 꼰 자세와 독특한 디자인의 레이스업 힐이 늘씬한 각선미를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 김소현은 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 풍성하게 흘러내리는 긴 머리와 부드러운 미소가 어우러져 화사한 미모를 드러냈다. 어깨에 멘 캐멀색 미니백과 갈색 카디건이 조화를 이루며 따뜻한 가을 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 김소현은 운동화 진열대를 배경으로 고개를 살짝 돌려 미소 짓고 있다. 카디건 사이로 드러나는 흰색 원피스의 작은 패턴과 입체적인 꽃무늬 자수가 눈길을 끈다. 자연스럽게 얼굴을 감싸는 긴 웨이브 헤어가 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 한다.마지막 사진에서 김소현은 카메라를 올려다보며 한 손을 펼쳐 보이는 포즈를 취하고 있다. 한쪽 어깨에서 살짝 내려온 카디건과 길게 늘어진 검은색 머리카락이 자연스러운 분위기를 자아낸다. 손목에 걸친 가방 끈과 함께 캐멀색 미니백을 포인트로 활용해 발랄하면서도 세련된 스타일을 선보였다.앞서 김소현은 서울 서초구에서 열린 오니츠카타이거 강남 플래그십 스토어 오픈 행사에 참석했다. 행사에는 스트레이 키즈 방찬, 나나, 배우 김재원, 데이식스 영케이와 원필 등도 함께했다. 김소현은 매장에 진열된 다양한 운동화를 배경으로 촬영한 사진을 공개하며 행사 당시의 모습을 팬들과 공유했다.한편 1999년생으로 27세인 김소현은 아역배우 출신이며 추영우와 ENA '연애박사'를 통해 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr