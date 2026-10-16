사진=조정석 유튜브

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가수 거미가 남편 조정석을 향한 애정을 드러냈다.16일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '터치드 만나러 갔다가 라이브 찢고 온 조정석&거미'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조정석은 거미의 소개로 알게 된 밴드 터치드의 합주실을 찾았다. 그는 터치드의 노래를 언급하며 "거미가 알려줘서 알게 됐지만 너무 좋더라. 미쳤더라"고 칭찬했다. 근처에서 공연 준비를 마친 거미도 합주실에 합류해 이야기를 나눴다.대화 중 터치드 보컬 윤민의 이상형이 공개됐다. 윤민이 "저는 인기가 좀 없는 것 같다"고 말하자 멤버들은 "눈이 높다. 이상형이 레오나르도 디카프리오 리즈 시절, 이 정도 아니면 안 된다는 느낌"이라고 폭로했다.이를 들은 조정석은 "그거는 우리 와이프랑 비슷하다. 거미 씨도 그 정도의 눈을 갖고 있었다"고 너스레를 떨었다. 거미는 조정석을 바라보며 "진짜 레오나르도 디카프리오 좀 닮았다"고 거들었다. 조정석은 "진짜 저 얘기를 한다니까?"라며 평소에도 아내에게 같은 말을 듣는다고 밝혀 웃음을 안겼다.거미의 터치드 공연 관람 후기도 전해졌다. 조정석은 당시 거미가 "너무 잘해요. 오빠도 봤으면 너무 좋았을 텐데. 진짜 잘해요"라며 감탄했다고 회상했다.거미는 "일단 멤버 각자가 실력이 너무 뛰어나다. 잘 어우러지지 않을 수도 있는데 그 조화도 너무 잘 맞는다"면서 "본인들의 곡을 편곡한 것도 너무 좋았다"고 구체적인 감상을 덧붙였다.목소리만으로 상대의 상태를 알아채는 거미의 섬세함도 화제가 됐다. 윤민은 "거미 언니는 무슨 말만 해도 목소리에서 다 의미를 캐치한다"고 말했다.조정석 역시 "거미 씨는 귀가 되게 예민하고 섬세하다"고 공감했다. 그는 아내에게 전화가 와서 "여보세요", "지연아!"라고 부르면 호칭을 듣는 것만으로도 자신의 상태를 알아챈다고 설명했다.거미는 "맞다. 집에서는 원래 저를 '마누라'라고 부른다"며 "그 뉘앙스를 '마누라' 그 한마디 가지고 다 안다"고 밝혔다. 실제로 조정석이 부르는 소리를 듣고 배가 고픈지, 지친 상태인지 짚어내며 부부의 호흡을 보여줬다.거미는 최근 '두시탈출 컬투쇼' 출연 후 공개된 사진에서 야윈 모습으로 팬들의 걱정을 사기도 했다. 그는 "저와 남편은 체중 관리를 해야 하는 상황"이라며 부부가 함께 식단을 관리 중이라고 밝혔다. 거미는 2018년 조정석과 결혼해 2020년 첫째 딸을, 올해 1월 둘째 딸을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr