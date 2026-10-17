사진 = 강한나 인스타그램

사진 = 강한나 인스타그램

배우 강한나가 차분한 가을 패션과 변함없는 청순 미모로 눈길을 끌었다.강한나는 최근 자신의 인스타그램에 "안녕 가을👀🩶"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강한나는 벽돌 벽을 배경으로 벤치에 앉아 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 진회색 브이넥 니트 카디건에 검은색 팬츠를 매치해 단정하면서도 세련된 가을 스타일을 선보였다. 긴 생머리를 한쪽 어깨 앞으로 자연스럽게 늘어뜨린 모습에서는 청순한 미모와 차분한 분위기가 돋보인다.이어진 사진에서 강한나는 커다란 거울 앞에 서서 한 손으로 머리카락을 만지며 자신의 모습을 바라보고 있다. 허리선이 살짝 들어간 카디건과 여유롭게 떨어지는 검은색 팬츠가 늘씬한 실루엣을 살렸다. 거울에 비친 전신 모습에서는 작은 얼굴과 길쭉한 비율이 눈길을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "넘 예쁘다요", "항상 응원하는 마음으로 보고있어요 ", "너무 예뻐", "넘예", " 여신이네", "이뽀용" 등의 댓글을 달았다.강한나는 지난해 tvN 드라마 '폭군의 셰프'에서 강목주 역을 맡아 강렬한 존재감을 보여줬다. 화려한 궁중 의상과 짙은 감정 연기를 선보였던 작품 속 모습과 달리 편안한 니트 차림으로 수수하고 청순한 일상 속 매력을 드러내 팬들의 환호성을 자아냈다.한편 1989년생으로 37세인 강한나는 드라마와 예능을 오가며 활동을 이어가고 있으며, 2026년 공개된 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2에도 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr