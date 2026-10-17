지예은, 바타가 오는 12월 12일 결혼식을 올린다. / 사진=텐아시아DB, SNS

바타가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC

댄서 바타가 배우 지예은과 12월 결혼을 앞두고 남다른 애정을 보여준다.17일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 420회에는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더 바타와 인규가 출연해 일상을 공개한다.이날 바타는 지예은을 위해 요리 수업까지 받고 있다고 밝힌다. 그는 "평소 좋은 남편이 되는 것이 꿈"이었다며 "지예은에게 건강한 음식을 만들어 주고 싶어 요리를 배우기 시작했다"고 설명한다.바타는 지예은에게 자주 만들어 줬다는 양배추전과 파스타를 직접 요리한다. 음식을 준비하는 동안에도 지예은에 관한 이야기를 끊임없이 이어가며 애정을 표현한다.두 달 앞으로 다가온 결혼식 준비 과정도 공개된다. 바타는 지예은에게 프러포즈했던 당시의 상황과 함께 부모님을 만나기 위해 충주를 방문했던 일화를 전한다.특히 바타는 지예은을 향해 "나를 믿고 인생을 걸어줘서 고맙다"며 진심을 전한다. 이를 지켜보던 스튜디오 출연진은 바타의 애정 표현에 부러움을 나타냈다는 후문이다.바타와 함께 출연한 인규의 일상도 공개된다. 바타가 묵상으로 하루를 시작하고 아침 식사를 준비하는 반면 인규는 음악에 맞춰 춤을 추거나 기타를 연주하며 시간을 보낸다.이날 인규는 바타의 결혼식에서 축무 대신 축가를 부르겠다고 제안한다. 위댐보이즈의 축무는 예상 가능한 무대라며 직접 기타를 연주하고 노래하겠다고 나선 것. 이에 바타는 앞서 지예은에 대한 이야기할 때와 달리 인규에게 거침없는 반응을 보여 웃음을 안긴다.'전지적 참견 시점'은 이날 오후 11시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr