사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 시크한 스타일링과 강렬한 눈빛이 돋보이는 근황 사진을 공개했다.애니는 최근 자신의 인스타그램에 "xxx"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 애니는 긴 생머리를 한쪽 얼굴 앞으로 늘어뜨린 채 카메라를 응시하고 있다. 흑백으로 편집된 네 컷의 사진에서 검은색 재킷에 흰색 셔츠를 자연스럽게 풀어 입어 세련된 분위기를 연출했다. 목을 감싼 초커와 길게 늘어진 펜던트 목걸이가 스타일에 포인트를 더했으며 무표정에 가까운 눈빛으로 특유의 카리스마를 드러냈다.이어진 사진에서 애니는 건물 앞 계단에 낮게 앉아 한쪽 손을 얼굴에 가져다 댄 채 옆을 바라보고 있다. 넉넉한 핏의 블랙 슈트에 두툼한 굽의 워커를 매치해 강렬한 패션 감각을 뽐냈다.또 다른 사진에서 애니는 콘크리트 건물의 높은 벽면에 걸터앉아 아래로 두 다리를 늘어뜨리고 있다. 한 손으로 몸을 지탱한 채 고개를 옆으로 돌린 모습이 인상적이다. 넓은 어깨선이 돋보이는 재킷과 와이드 팬츠가 길고 슬림한 실루엣을 강조했으며 무심한 듯한 표정과 당당한 포즈가 화보 같은 분위기를 완성했다.한편 신세계 3세로 알려진 신세계그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 정유경 회장의 장녀로 2002년생으로 24세다. 애니는 데뷔 후 학업에 몰두하다가 미국 컬럼비아대학교를 졸업한 뒤 그룹 활동에 본격적으로 합류했다.애니가 속한 올데이 프로젝트는 두 번째 EP 'CRASH'를 발매하고 동명의 타이틀곡으로 활동을 이어가고 있다. 애니는 최근 음악방송과 예능 프로그램에 출연하며 그룹 활동과 개인 SNS를 통한 패션 콘텐츠를 병행하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr