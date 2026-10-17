사진 = 김유정 인스타그램

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배우 김유정이 우아한 드레스 자태와 한층 성숙한 매력이 돋보이는 사진을 공개했다.공개된 사진 속 김유정은 검은색 드레스를 입고 흰색 침대에 옆으로 누워 카메라를 바라보고 있다. 어깨와 쇄골을 드러낸 드레스에 화려한 보석 목걸이를 착용해 고급스러운 분위기를 연출했다. 자연스럽게 흐트러진 짧은 머리와 차분한 눈빛이 어우러져 고혹적인 매력을 자아냈다.이어진 사진에서 김유정은 화이트 튜브톱 드레스를 입고 거울 앞에서 셀카를 촬영하고 있다. 턱선까지 내려오는 단발머리를 단정하게 넘긴 채 카메라를 응시하며 또렷한 이목구비를 드러냈다. 목걸이와 귀걸이, 팔찌 등 화려한 주얼리가 어우러져 세련된 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 김유정은 등이 드러나는 화이트 드레스를 입고 몸을 살짝 돌려 뒤를 돌아보고 있다. 짧은 웨이브 헤어스타일과 어깨부터 등까지 이어지는 매끈한 실루엣이 돋보인다. 한쪽 팔을 뒤로 뻗은 자연스러운 포즈와 깊이 있는 눈빛이 어우러져 우아하면서도 매혹적인 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 김유정은 허리 부분이 드러나는 화이트 드레스를 입고 창가에 서 있다. 몸에 밀착되는 튜브톱과 풍성한 주름 장식이 들어간 스커트가 대비를 이루며 잘록한 허리선을 강조했다. 옆으로 몸을 돌린 채 카메라를 바라보는 모습에서는 세련된 스타일링과 성숙한 비주얼이 돋보인다.한편 1999년생으로 27세인 김유정은 아역배우 출신으로 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 경성 최고의 소매치기 이가경 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다. 첫 방송은 전국 가구 기준 평균 시청률 5.3%, 최고 7.2%를 기록하며 동시간대 1위로 출발했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr