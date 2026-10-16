김지원은 무슨 죄…잘나가는 '닥터X' 향한 불편한 시선, 과열된 '흠집내기' 우려 [TEN스타필드]

《태유나의 듣보드뽀》

김지원 주연의 '닥터X'를 향한 현직 의사들의 불편한 시선이 이어지는 가운데, 대중의 의견은 엇갈리고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 김지원 주연의 '닥터X'가 2회 만에 시청률 14%를 돌파했다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

한 현직 의사가 '닥터X'가 의료진을 무능한 악역으로 단순화했다며 방송미디어통신심의위원회에 심의를 요청했다. / 사진제공=SBS

'닥터X'가 김지원의 통쾌한 활약에 인기를 얻고 있다. / 사진제공=SBS

SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')가 고증 논란과 함께 현직 의사의 방송 심의 요청이라는 뜻밖의 암초를 만났다. 그러나 개인적인 아쉬움의 표출을 넘어 공적 규제의 잣대를 들이대는 것을 두고 도 넘은 흠집 내기라는 비판의 목소리가 높다.지난 9일 첫 방송된 '닥터X'는 천재적인 수술 실력을 지닌 외과의사 계수정(김지원 분)이 병원 내 부조리한 권력 카르텔에 맞서는 메디컬 누아르 드라마다. 김지원의 거침없는 열연과 속도감 넘치는 사이다 전개에 힘입어 1회 11.4%로 출발한 시청률은 2회 만에 14.9%까지 치솟았다.가파른 흥행세와 동시에 예상치 못한 잡음도 터져 나왔다. 최근 한 현직 정형외과 의사가 '닥터X'가 회진을 불필요한 잡무처럼 묘사하고 의료진을 무능한 악역으로 단순화했다며, 의료 현실 왜곡과 의료인 폄훼를 이유로 방송미디어통신심의위원회에 심의를 요청하면서다. 앞서 서혜부 탈장 환자의 응급수술 판단, 300J 제세동 처치 등 디테일한 의료 고증 오류를 두고 의학 자문을 맡았던 남궁인 교수가 "자문과 제작진이 싸우다 자문이 패배한 것"이라고 밝히며 불거진 논란이 공적 규제 요구로까지 번진 셈이다. 이에 대해 SBS 측은 "별도의 입장은 없다"며 말을 아꼈다.생명과 직결된 메디컬물인 만큼 의학적 고증에 대한 아쉬움의 목소리는 충분히 납득할 만하다. 실제 의료 행위의 절차나 응급 처치의 디테일이 현실과 다를 경우 현업 종사자로서 문제를 짚고 넘어갈 수 있다. 그러나 특정 캐릭터의 악역 설정이나 직역 묘사까지 비난의 대상으로 삼는 것은 창작의 영역을 넘어선 과도한 개입이라는 시선이 지배적이다. 드라마는 갈등과 서사를 구축하기 위해 허구로 창작된 픽션인 만큼, 어떤 직업군이든 선과 악을 넘나드는 캐릭터로 다뤄질 수 있는 표현의 자유가 보장돼야 한다.방송 전 제작진은 "극적 전개를 위해 실제 의료 현장과 다르게 각색된 장면이 포함돼 있다"는 자막을 통해 드라마로서의 표현의 자유를 명시했다. SBS의 무대응 역시 제재 실효성이 없는 드라마적 허용이라는 판단이 작용한 결과다.그간 다양한 직업군이 창작물 속 빌런으로 다뤄져 온 방송가 관행에 비추어 볼 때도, 이번 사안이 과도한 이슈몰이라는 회의적인 시선이 팽배하다. 안방극장과 스크린에는 비리 검사, 조폭과 결탁한 부패 경찰, 돈에 매수된 판사, 권력의 하수인 노릇을 하는 기자와 정치인이 빌런으로 자주 등장한다. 특정 단체의 반발이나 방심위 민원 제기 자체가 전례 없는 일은 아니지만, 극 중 갈등 구조와 악역 설정을 두고 작품 전체를 비난하는 것은 창작의 자유를 지나치게 위축시킨다는 우려를 낳는다.여론 역시 작품을 옹호하는 목소리가 크다. 네티즌들은 "그냥 드라마일 뿐인데 유난이다", "그럼 비리 경찰, 검찰 얘기는?", "드라마·영화가 다큐멘터리도 아니고", "창작물인데 그냥 보면 안 되나", "다큐로 받아들이는 게 더 이상하다" 등 냉소적인 반응을 보였다.이번 논란이 이처럼 불거진 배경에는 드라마의 폭발적인 화제성과 인기가 자리 잡고 있다. 단 2회 만에 14.9%로 치솟으며 전 국민적인 관심을 받다 보니, 사소한 픽션의 빈틈마저 현미경 검증대에 오른 셈이다. 그러나 대중이 원하는 건 완벽한 수술실 프로토콜 검증이나 미화된 의사상이 아니라, 부조리한 기득권 카르텔을 박살 내는 천재 외과의 계수정(김지원 분)의 통쾌한 사이다 활약이다.의학적 고증에 대한 아쉬움은 짚고 넘어갈 수 있으나, 극 중 직역 묘사까지 검열하며 무리한 규제 잣대를 들이대는 건 과열이자 흠집 내기에 불과하다. 픽션의 영역을 외면한 과도한 논란몰이가 자칫 호연을 펼치는 배우와 잘나가는 작품의 발목을 잡는 독으로 변질되는 것은 경계해야 한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr