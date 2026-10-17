가수 타블로와 배우 강혜정이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 에픽하이 멤버 타블로가 아내 강혜정이 자신이 아닌 미쓰라에게 도움을 요청했던 일화를 전했다. / 사진=에픽하이 유튜브 화면 캡처

그룹 에픽하이 멤버 타블로가 아내 강혜정이 자신이 아닌 미쓰라에게 도움을 요청했던 일화를 전했다. / 사진=에픽하이 유튜브 화면 캡처

그룹 에픽하이 멤버 타블로가 아내 강혜정이 자신이 아닌 미쓰라에게 도움을 요청했던 일화를 전했다. 집에 벌레가 들어오자 타블로와 함께 있던 미쓰라를 불렀다는 이야기다.지난 15일 유튜브 채널 '에픽하이'에는 '여사친이랑 네일샵 가기 가능?'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 에픽하이 멤버들과 그룹 다비치의 이해리, 강민경이 신곡 발매를 기념해 함께 네일아트를 받는 모습이 담겼다.타블로는 "남사친이랑 어디까지 뭘 해도 되는 거냐"며 이성 친구 사이에서 허용되는 행동에 관해 질문했다. 이해리는 "뭘 하면 안 되지"라고 답했고, 타블로는 노래방이나 마트에 함께 가는 상황을 예로 들었다.이해리가 남사친과 슈퍼에 가는 것은 가능하다고 하자 타블로는 "슈퍼를 왜 가 남사친이랑. 그거야말로 이상하지. 남사친이랑 장을 왜 봐"라며 의아해했다. 강민경 역시 "그렇게 일상적인 걸 하면 안 된다"고 거들었다.투컷은 이성 친구의 풀린 운동화 끈을 대신 묶어주는 상황을 제시했다. 강민경은 "안 된다. 그럼 짐을 들어줘야 한다"고 답했다. 투컷이 짐을 들어주는 것은 괜찮은지 되묻자 "짐 들어주는 건 사람 인간성이다"라고 설명했다. 타블로는 "'손이 없냐?'"라고 농담했다.미쓰라는 "남사친이 여사친 집에 벌레 잡아주러 오는 거 가능하냐"고 물었다. 출연진이 부정적인 반응을 보이자 그는 타블로를 가리키며 "그러면 난 왜 불렀어"라고 반문했다. 이에 타블로는 "아 맞다. 혜정이가 한 번 미쓰라를 부른 적이 있다. 매미가 집에 들어와서"라며 당시 상황을 떠올렸다. 그는 "더 웃긴 게 뭔지 아냐. 내가 미쓰라랑 같이 있었다. 그런데 미쓰라한테 부탁을 한 거다"라며 "그래서 내 집으로 가는 미쓰라를 따라갔다. 그리고 미쓰라가 벌레를 잡아주는 걸 봤다"고 설명했다.타블로와 강혜정은 약 1년간의 공개 열애 끝에 2009년 결혼했으며, 슬하에 딸 하루를 두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr