아이유가 크러쉬 피처링으로 나선다./사진=SNS

아이유가 크러쉬 피처링으로 나선다./사진=SNS

가수 크러쉬의 신곡 지원사격에 나선 아이유가 순백의 웨딩드레스 자태를 뽐냈다.크러쉬는 지난 16일 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 아이유와 함께한 새 싱글 티저 이미지를 올렸다.공개된 사진 속 아이유는 어깨 라인이 드러나는 레이스 소재의 미니 웨딩드레스에 흰 부츠를 매치해 분위기를 자아냈다. 크러쉬는 파란색 셔츠에 넥타이를 맨 채 바닥에 쪼그려 앉아 정면을 응시하고 있다. 또 다른 사진에서는 무대 위 마이크를 잡고 노래하는 아이유와, 건반 앞에 앉아 그를 바라보는 크러쉬의 뒷모습이 담겼다.이번 이미지는 크러쉬의 새 디지털 싱글 '삐그덕 (Feat. 아이유)' 발매를 앞두고 공개된 티저다. 가요계를 대표하는 독보적인 음원 강자인 두 사람이 정식 음원에서 듀엣으로 목소리를 맞추는 것은 이번이 처음이다.앞서 공개된 티저 영상에서는 두 사람이 진지하게 곡 작업을 이어가는 메이킹과 신곡 음원의 일부가 공개돼 팬들의 기대를 모았다.크러쉬의 새 싱글 '삐그덕 (Feat. 아이유)'은 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr