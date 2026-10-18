'런닝맨'에 유라가 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'런닝맨'에 유라가 출연한다. / 사진제공=SBS

그룹 걸스데이 출신 유라가 개그맨 양세찬과의 열애설에 직접 입을 연다.18일 방송되는 SBS 예능 '런닝맨'에는 유라와 에이핑크 박초롱이 게스트로 출연해 양세찬을 둘러싼 핑크빛 분위기를 형성한다.이날 유라는 과거 양세찬과의 열애설에 대해 언급한다. 앞서 양세찬이 아름다운 여자 아이돌과 교제했다는 이야기가 나오면서 유라가 상대방으로 여러 차례 거론된 바 있다.이에 멤버들의 관심이 두 사람에게 집중되자 유라는 양세찬을 향해 "우리 만났었는데 진짜 티 안 난다"고 말한다. 농담과 진담을 오가는 듯한 유라의 발언에 멤버들은 놀라움을 감추지 못하고, 현장은 순식간에 술렁였다는 후문이다.여기에 지난 1월 '런닝맨' 출연 당시 양세찬이 이상형으로 꼽았던 박초롱까지 등장한다. 박초롱이 춤을 추며 다가오자 양세찬은 웃음을 감추지 못하고 멤버들은 유라와 박초롱 사이에 선 양세찬을 놀리기 시작한다.이날 방송은 유라 팀과 박초롱 팀으로 나뉘어 선택과 환승을 반복하는 '환승의 작대기' 레이스로 꾸며진다. 팀 구성에 앞서 박초롱은 양세찬에게 "오빠 때문에 왔는데, 저 선택할 거죠?"라며 적극적으로 마음을 표현한다.유라 역시 양세찬에게 의미심장한 눈빛을 보내며 경쟁에 나선다. 두 사람의 관심을 한 몸에 받게 된 양세찬이 어떤 선택을 내릴지 궁금증을 더한다.'런닝맨'은 이날 오후 6시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr