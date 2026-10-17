유연석이 '라이어'에 출연한다. / 사진제공=MBC '라이어'

서현진이 '라이어'에 출연한다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 유연석과 서현진이 10년 만에 재회한다. 과거 최고 시청률 27.6%를 기록한 로맨스 드라마에서 호흡을 맞췄던 두 사람이 이번에는 서로의 진실을 의심하는 관계로 만나 치열한 심리전을 펼친다.오는 30일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 충돌하는 심리 스릴러다. '사랑의 이해' 등을 연출한 조영민 감독이 메가폰을 잡고 백재영 작가가 극본을 맡았다.유연석은 극 중 '사실을 말하는 남자' 민준호 역을, 서현진은 '진실을 주장하는 여자' 강지선 역을 맡았다. 두 사람은 완벽했던 첫 데이트 이후 충격적인 사건에 휘말리며 서로 다른 주장을 펼치게 된다.다정한 듯 차가운 민준호와 따뜻한 듯 예민한 강지선은 누구의 말이 진실인지 쉽게 판단할 수 없는 인물들이다. 같은 사건을 두고 상반된 기억과 주장을 내놓는 두 사람의 대립이 극의 중심을 이룬다.유연석과 서현진의 재회는 이번 작품의 주요 관전 요소다. 두 사람은 2016년 방송된 '낭만닥터 김사부'에서 호흡을 맞췄다. 당시 '낭만닥터 김사부'는 최고 시청률 27.6%를 기록하며 큰 인기를 얻었다.10년 전 두 사람이 로맨틱한 관계로 시청자들의 사랑을 받았다면, 이번에는 서로를 의심하고 끊임없이 충돌하는 인물로 만난다. 로맨스에서 심리 스릴러로 장르가 바뀐 만큼 두 배우가 보여줄 새로운 연기 호흡에도 관심이 쏠린다.앞서 공개된 티저 영상에서도 유연석과 서현진은 한 치의 양보도 없는 대립을 펼쳤다. 첫 데이트의 설렘이 의심과 갈등으로 뒤바뀌는 과정이 담기며 두 사람 사이에 벌어진 사건에 궁금증을 더했다.'라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr