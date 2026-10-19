'이상순♥' 이효리, 결혼 전 열애설 무성하더니…"내가 원조 썅X" 인정 ('연애전쟁')

이효리가 다영을 자신의 후계자로 인정한다.오는 19일 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 17화에는 가수 다영이 특별 외교관으로 출격한다. 이효리는 다영을 “’제 2의 이효리’”라고 소개한다. 그는 “오랜만에 제2의 이효리가 나와서 반갑다”라며 후배에 대한 애정을 보인다. 이에 다영도 “하나부터 열까지 (이효리) 선배님을 닮고 싶다”라며 이효리를 향한 리스펙을 보여준다.다영은 “내가 안정형이라 장기 연애를 하는 편”이라며 “내가 재미가 없어 헤어지는 건가 싶다”고 연애 고민을 털어놓는다. 이에 이효리는 “비주얼은 비안정형인데”라며 의아해하자 다영은 “제가 그래서 빙그레 썅X이 되어보려고 노력 중”이라고 당찬 포부를 밝힌다.이에 이효리는 “나를 뛰어넘을 수는 없을 거다. 내가 바로 원조 썅X이다”라고 말한다. 앞서 이효리는 결혼 전 가수 홍경민, 성시경, 배우 이서진 등과 열애설이 난 바 있다. 그러나 공식적으로 열애 사실을 인정한 적은 없다.다영은 또래인 20대 초중반 댄서 커플의 연애전쟁에 과몰입한다. 그는 “여친이 내 친구였으면 (남친을) 진짜 가만 안 뒀다”며 시원시원한 입담을 터트린다. 또래 커플의 불 같은 사랑과 갈등에 “내 친구들을 보는 것 같다”며 친구의 연애 상담을 해주듯 솔직한 팩트 폭격을 이어갔다는 후문이다.‘연애전쟁’은 매주 월요일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr