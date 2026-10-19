권상우, 손태영 부부의 아들 룩희 군의 일상이 공개됐다. / 사진=Mrs.뉴저지 손태영 유튜브 캡처

권상우, 손태영 부부의 아들 룩희 군의 일상이 공개됐다. / 사진=Mrs.뉴저지 손태영 유튜브 캡처

배우 권상우·손태영 부부의 아들 룩희 군이 훈훈한 비주얼과 거침없는 입담으로 시선을 사로잡았다.지난 18일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영 아들 룩희가 주인공인 뉴저지 일상'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서는 폭풍 성장한 룩희 군의 일상이 담겼다.183cm의 훤칠한 키를 자랑한 룩희 군은 이미 아빠 권상우의 키를 넘어서 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 손태영의 심부름을 나선 룩희 군은 마트 앞에서도 친구들을 만나 영어로 반갑게 인사했다.이를 본 제작진이 "영어 할 때는 완전 다르다"며 "영어 할 때는 친절한데 한국말은 왜 이렇게 불친절하냐"고 물었다. 이에 룩희 군은 "한국말은 엄마 아빠 닮아서"라고 말해 웃음을 자아냈다. 제작진이 "엄마 아빠가 얼마나 친절한데"라고 하자 아무말 없이 웃었다.룩희 군은 시크한 말투와 달리 엄마의 심부름을 군말 없이 해내는 것은 물론, 제작진과 엄마를 꼼꼼히 챙겼다. 이에 손태영은 "무뚝뚝하면서도 잘 챙겨준다. 쟤는 츤데레다"라고 설명했다.권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr