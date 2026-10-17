개그우먼 김준호가 포토월에서 환하게 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

'독박투어' 멤버들이 중국 연길로 여행을 떠난다. / 사진제공=E채널, 채널S

개그맨 홍인규가 김준호에게 "멍청한 게 제일 싫어"라고 말했다가 오히려 자신의 실수를 인정하는 굴욕을 당한다. 두 사람의 신경전에 장동민까지 가세하면서 웃음을 자아낼 예정이다.17일 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 20회에서는 중국 연길로 여행을 떠난 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 백두산 천지 물 래프팅에 도전하는 모습이 그려진다.다섯 사람은 장동민이 예약한 대형 렌터카를 타고 래프팅 장소로 이동한다. 차 안에서는 렌터카 비용을 포함한 교통비를 누가 부담할지 결정하기 위해 독박 게임을 진행한다.김준호는 자신이 조금이라도 흉내 낼 수 있는 연예인들의 이름으로 빙고 칸을 채우는 성대모사 게임을 제안한다. 이어 게임 규칙을 설명하던 중 홍인규와 의견이 엇갈린다.홍인규는 김준호의 설명을 반박하며 "아, 멍청한 게 제일 싫어"라고 말한다. 하지만 김준호가 다시 반박하고, 장동민까지 나서서 김준호의 말이 맞다고 확인해 준다.결국 자신의 실수를 깨달은 홍인규는 "아, 내가 멍청했구나"라며 잘못을 인정한다. 김준호를 지적하려다 오히려 자신이 틀렸다는 사실이 드러난 상황에 멤버들은 웃음을 터뜨린다.이어 본격적인 성대모사 빙고 게임이 시작된다. 홍인규는 배우 차인표가 아내 신애라를 부르는 모습을 흉내 내며 "애라야~"라고 외친다. 그러나 김준호는 "네가 아까 했던 김제동 성대모사랑 다른 게 뭐냐?"며 냉정하게 평가한다.김준호도 성대모사에 나선다. 영화 '타짜'의 너구리 형사부터 배우 이정재까지 다양한 인물을 흉내 내며 승부욕을 보인다. 멤버들은 설경구와 최양락 등 여러 인물의 성대모사를 선보이며 경쟁을 이어간다.김대희는 만화 캐릭터 보노보노 성대모사로 승부수를 던진다. 하지만 김준호는 "대희 형이 자기 무덤을 파고 있다"고 지적해 그 이유에 궁금증을 더한다.다섯 사람의 성대모사 대결과 백두산 래프팅 도전기는 17일 오후 9시 방송되는 '끝까지 간다! 독박투어'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr