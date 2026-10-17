김장훈이 결혼에 대한 생각을 밝혔다. /사진=SNS

김장훈이 결혼에 대한 생각을 밝혔다. /사진제공=MBN·채널S

김장훈이 결혼에 대한 생각을 밝혔다.지난 16일 방송된 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획4’ 15회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 김장훈, 강균성이 ‘천년고도’ 경주의 숨은 노포를 찾아 모습이 담겼다.이날 전현무는 신라대종 앞에서 “역사가 살아 숨 쉬는 경주에 왔다”며 ‘첫 끼는 국밥!’이라고 선언했다. 직후 53년 전통의 묵 해장국 노포를 찾은 전현무와 곽튜브는 통창 너머로 펼쳐진 ‘왕릉뷰’를 벗 삼아 본격 먹방에 돌입했다. 두 사람은 “태어나서 처음 먹어본다”며 비밀 재료 ‘모자반’이 들어간 묵 해장국을 흡입했다.잠시 후 두 사람은 ‘먹친구’ 김장훈, 강균성과 만났다. 김장훈은 “경주 맛집은 내가 좀 안다. 묵사발이나 들깨 칼국수 같은 게 땡긴다”고 말했다. 전현무는 깜짝 놀라며 “어떻게 알았어? 방금 묵 먹었고, 칼국수가 다음이야. 역시 건강 쪽은 이 형 말 듣는 게 맞아. 초동안이잖아”라고 치켜세웠다.네 사람은 칼국수 맛집을 찾아 흥무공원으로 향했고, 산길을 걸으며 뜻밖의 힐링을 누렸다. 이때 김장훈은 “난 산길 걸은 지 한 50년은 됐다. 그때 중학생이었다”고 고백했다. “1962년생, 64세”라는 김장훈의 말에 곽튜브는 “우리 엄마가 1962년생인데”라고 말했다.전현무는 식당에 도착해 자리에 앉자마자 “균성아, 어떻게 된 거니?”라며 걸그룹 연습생 출신 배우인 ‘14세 연하’ 유하진과의 결혼 스토리를 물었다. 강균성은 “9년 전에 데이트를 몇 번 했었는데 당시엔 나이 차가 좀 부담이었다. 그러다가 올해 2월, 지인 소개로 재회해 결혼까지 이어지게 됐다”고 털어놨다.이어 강균성은 “프러포즈도 몇 주 전에 했다”고 얘기했고, 김장훈은 “요즘 젊은이들은 프러포즈 어떻게 하냐”며 궁금해 했다. 강균성은 “예비신부가 가장 예뻐야 한다고 생각한다. 그래서 하진이한테 ‘협찬’이라고 속이고 숍(미용실)에 같이 가 풀 메이크업을 시켜줬다. 그런 뒤에 손편지를 읽어주고 반지도 줬다. 스몰웨딩을 한 느낌이었다”고 밝혔다.전현무는 “오늘 또 하나 배웠네”라며 고개를 끄덕였다. 이에 강균성은 “준빈 씨가 이중 막내인데 가장 먼저 결혼했고, 그 다음이 나였으니까 다음은 현무 형 차례다. 나이 역순으로 결혼하고 있다”며 위로가 담긴 예언을 했다. 이에 김장훈은 "순서 상관 없이 난 빠질 거다. 아닐 거다. 확률상으로 무조건 못 한다고 봐야 한다"고 독신을 확신했다. 곽튜브는 "할리우드 보면 70세 넘은 분도 하더라"고 김장훈에게 용기를 줬지만 전현무는 "그건 할리우드 아니고 발리우드지"라고 농담했다. 앞서 김장훈은 20년 넘게 솔로 생활 중이라고 밝히기도 했다.이후 네 사람은 고즈넉한 마을의 조용한 맛집을 찾아 석쇠구이, 간장게장, 청국장으로 세 번째 만찬을 즐겼다. 김장훈이 채소를 너무 잘 먹자, 곽튜브는 “저희 엄마는 양이 줄어드셨는데 형은 또래인데 잘 드셔서 보기 좋다”고 애매한 칭찬을 했다. 김장훈은 64세의 나이에도 롱런하는 비결에 대해 “비웃음을 두려워하지 않고 될 때까지 하는 거야, 그냥”이라고 단단한 소신을 밝혔다.앞으로의 계획에 대해 김장훈은 “올해 전국투어를 30회 했고, 10회 정도 더 할 예정이다. 이 작은 나라에서 문화 소외 지역이 있는 건 말도 안 된다”고 해 박수를 받았다. 오는 10월 30일 결혼을 앞둔 강균성은 “저는 결혼 준비를 열심히 하겠다”며 예비신랑의 각오를 내비쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr