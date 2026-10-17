배우 이준혁이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'로또 1등도 출근합니다'의 한 장면. 주인공은 로또 당첨 후에도 회사에 성실히 출근한 모습이다. / 사진제공=티빙

'로또 1등도 출근합니다'의 한 장면. 주인공은 로또 당첨 후에도 회사에 성실히 출근한 모습이다. / 사진제공=티빙

배우 이준혁이 동료 오대환에게 '사생활이 깨끗한 배우'라는 평가를 받은 데 대한 생각을 밝혔다. 그는 평소 대부분의 시간을 일과 영화 감상에 쏟는다고 말했다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 티빙 '로또 1등도 출근합니다'(이하 '로또1등') 종영을 기념해 이준혁과 만났다. '로또1등'은 로또 1등에 당첨된 직장인 공은태가 회사를 그만두는 대신 이전과 다른 마음으로 출근하면서 벌어지는 이야기를 그린 드라마다. 이준혁은 극 중 홍성인터내셔널 팀장 공은태 역을 맡았다.앞서 열린 제작발표회에서 오대환은 이준혁에 관해 "사생활도 성실하게 하는 배우"라고 평가한 바 있다. 이에 이준혁은 "오대환과 사석에서 따로 본 적이 없다"고 너스레를 떨었다. 그는 "사생활이 깨끗하다기보다는 그걸 깨끗하다, 아니다로 나누는 것도 너무 이상한 것 같다. 시대의 흐름에 따라 다른 것 아니냐"며 웃었다.평소 일상에 관해 솔직하게 이야기했다. 이준혁은 "거의 일을 하고 영화를 보면서 지낸다. 지금까지 수십 작품을 했고 영화도 굉장히 많이 봤다"며 "그렇게 시간을 보냈다고 생각하면 내 인생에 별다른 게 없다는 걸 대충 짐작할 수 있지 않나"고 말했다.이준혁은 동료 배우들을 경쟁 대상이 아닌, 함께 작품을 완성하는 사람으로 바라봤다. 다른 배우의 연기를 보며 질투를 느낀 적이 있는지 묻자 "그렇지 않다"며 "점점 더 감사함을 느낀다"고 답했다. 그는 "현장에서 정말 잘하는 배우들을 보면 연기 외에도 많은 일을 한다. 현장이 원활하게 진행될 수 있도록 리듬과 타이밍을 조절하고 여러 역할을 해준다"며 동료들의 노력을 높이 평가했다.특히 촬영 과정에서 예상치 못한 문제가 발생했을 때 이를 해결하는 동료들에게 고마움을 느낀다고 했다. 이준혁은 "누군가의 실수로 시간이나 비용에 손실이 생기더라도 그걸 메워주는 사람들이 있다. 그런 순간에 큰 감동을 한다"며 "최근에는 동료 배우들에게 이전보다 더 큰 고마움을 느끼고 있다"고 털어놨다.작품에 대한 애정과 책임감을 지닌 사람들에게서도 힘을 얻는다고 밝혔다. 그는 "현장에서 정말 애정이 큰 사람들을 만날 때가 있다. 감독일 수도 있고 배우일 수도 있다"며 "주어진 여건 안에서도 끝까지 타협하지 않으려는 사람들을 보면 나도 힘을 얻는다"고 덧붙였다.'로또1등'에서 호흡을 맞춘 서현우를 향해 각별한 고마움을 전했다. 이준혁은 "현우 형 덕분에 내가 주인공이라는 생각을 처음 한 것 같다"며 "그만큼 완벽하고 열심히 하는 사람이 내 연기에 맞춰주고, 모든 걸 함께해 줬다"고 회상했다.이준혁은 "예전에 나도 누군가를 서포트하면서 열심히 했던 기억이 떠올랐다. 그런 점에서 과거의 나도 위로받는 기분이었다"며 "현우 형이 배우로서 얼마나 대단하고 좋은 사람인지 다시 한번 느꼈다"고 극찬했다. 이어 "현우 형이 정말 슈퍼스타가 됐으면 좋겠다"며 "긴 세월 일했지만, 아직 보여주지 않은 것도 많다. 사람들이 그 매력을 알아줬으면 좋겠다"고 애정을 표현했다.극 중 공은태가 로또 당첨으로 삶의 전환점을 맞았다면, 이준혁에게도 배우 인생의 흐름을 바꾼 순간이 있었다. 그는 "과거를 잘 돌아보지 않는 편인데, 처음 작품을 했을 때가 아무래도 큰 변화의 순간이었다"고 데뷔 당시를 떠올렸다. 이어 "신인이었으니까 모든 게 신기했던 시기였다"며 배우로서 첫발을 내디뎠던 때를 회상했다.또 다른 기억으로는 영화 '범죄도시3' 출연 제안을 받았던 순간을 꼽았다. 이준혁은 "상황이 좋지 않았을 때 '범죄도시' 출연 연락을 받은 것도 기억에 남는다"며 "왜 나한테 연락이 왔을까 싶어질 정도로 신기했다"고 털어놨다.이준혁은 '로또1등'을 통해 평범한 직장인들이 자기 일에 자부심을 느끼기를 바란다고 전했다. 그는 "일하는 사람들이 자신이 하는 일이 멋있다는 걸 느꼈으면 좋겠다"며 "영화에서는 특정 직업만 멋있는 것처럼 표현될 때가 있지만 실제로는 그렇지 않다. 평범한 직장 생활도 충분히 멋진 일"이라고 강조했다.그는 "우리가 얼마나 힘들게 일했고 열심히 했는지는 함께한 사람들이 알지 않나. 눈빛만 봐도 서로 이해할 수 있다"며 "'로또1등'이 그런 이야기를 나눌 수 있는 작품이었으면 좋겠다"고 바랐다. 작품 속 인물들처럼 각자의 자리에서 하루를 버텨내는 사람들의 노력이 인정받기를 바라는 마음을 담았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr