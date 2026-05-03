사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 30기 옥순의 미모가 날이 갈수록 빛나고 있다.최근 옥순은 자신의 인스타그램에 "NEW YORK 말고 NEW YOLK"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 옥순은 매장 앞에 앉아 검은 재킷과 슬랙스를 매치한 차림으로 다리를 꼬고 앉아 있다. 한 손에는 작은 스푼을 들고 입가에 가져다 댄 채 카메라를 바라보고 있으며 테이블 위에는 노트북과 컵 디저트, 아이스 음료가 함께 놓여 있어 자연스럽게 일상의 분위기를 만든다.이어진 사진에서 옥순은 같은 장소 앞에 서서 옆을 바라보며 미소를 짓고 있다. 검은 재킷 아래로 보이는 밝은 톤 상의와 넉넉한 핏의 바지가 어우러지며 전체적인 스타일이 단정하게 이어지고 매장 내부 조명과 창 너머 모습이 함께 비치며 공간의 분위기를 더한다.다른 사진에서 옥순은 실내 테이블에 앉아 얇은 끈이 있는 밝은 색 상의를 입고 한 손에 아이스 음료를 들고 있다. 벽면에 걸린 패브릭 장식과 테이블 위 디저트 컵이 함께 보이며 부드러운 표정과 자연스러운 자세가 편안한 느낌을 만든다.또 다른 사진에서 옥순은 같은 자리에서 시선을 아래로 내린 채 음료를 바라보고 있다. 한쪽에 놓인 스푼과 디저트 컵이 가까이 보이고 손을 무릎 위에 올린 자세가 차분하게 이어지며 전체 분위기를 정리한다.이를 본 팬들은 "예뿌시다 증말" "늘 응원합니다" "옥순님 웃는거 보면 덩달아 기분 좋아지는 매직" "햇살여주 그자체" "옥순님 보면 기분이 좋아져요" "어우 이뽀" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 30기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 동갑내기 영수와 '현실 커플'로 발전했고 현재 두 사람은 최근 SBS 플러스 예능 '선배의 참견' 커플 MC로 나서 많은 응원을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr