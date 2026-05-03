사진 = 30기 옥순 인스타그램
사진 = 30기 옥순 인스타그램
'나는솔로' 30기 옥순의 미모가 날이 갈수록 빛나고 있다.

최근 옥순은 자신의 인스타그램에 "NEW YORK 말고 NEW YOLK"이라는 멘트와 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 옥순은 매장 앞에 앉아 검은 재킷과 슬랙스를 매치한 차림으로 다리를 꼬고 앉아 있다. 한 손에는 작은 스푼을 들고 입가에 가져다 댄 채 카메라를 바라보고 있으며 테이블 위에는 노트북과 컵 디저트, 아이스 음료가 함께 놓여 있어 자연스럽게 일상의 분위기를 만든다.
사진 = 30기 옥순 인스타그램
사진 = 30기 옥순 인스타그램
이어진 사진에서 옥순은 같은 장소 앞에 서서 옆을 바라보며 미소를 짓고 있다. 검은 재킷 아래로 보이는 밝은 톤 상의와 넉넉한 핏의 바지가 어우러지며 전체적인 스타일이 단정하게 이어지고 매장 내부 조명과 창 너머 모습이 함께 비치며 공간의 분위기를 더한다.

다른 사진에서 옥순은 실내 테이블에 앉아 얇은 끈이 있는 밝은 색 상의를 입고 한 손에 아이스 음료를 들고 있다. 벽면에 걸린 패브릭 장식과 테이블 위 디저트 컵이 함께 보이며 부드러운 표정과 자연스러운 자세가 편안한 느낌을 만든다.
사진 = 30기 옥순 인스타그램
사진 = 30기 옥순 인스타그램
또 다른 사진에서 옥순은 같은 자리에서 시선을 아래로 내린 채 음료를 바라보고 있다. 한쪽에 놓인 스푼과 디저트 컵이 가까이 보이고 손을 무릎 위에 올린 자세가 차분하게 이어지며 전체 분위기를 정리한다.

이를 본 팬들은 "예뿌시다 증말" "늘 응원합니다" "옥순님 웃는거 보면 덩달아 기분 좋아지는 매직" "햇살여주 그자체" "옥순님 보면 기분이 좋아져요" "어우 이뽀" 등의 댓글을 달았다.
사진 = 30기 옥순 인스타그램
사진 = 30기 옥순 인스타그램
한편 1992년생인 30기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 동갑내기 영수와 '현실 커플'로 발전했고 현재 두 사람은 최근 SBS 플러스 예능 '선배의 참견' 커플 MC로 나서 많은 응원을 받고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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