홈 연예가화제 올데이프로젝트 우찬-영서, 오늘자 공항 패션 종결자 [TV10] 입력 2026.04.29 09:42 수정 2026.04.29 09:42 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 올데이프로젝트 우찬-영서가 '앤더슨벨 베이징 플래그십 스토어' 오픈 행사 참석을 위해 29일 오전 인천국제공항을 통해 중국으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 임지연, '아이유·신혜선·고윤정' 주말극 삼파전 속 승기 잡을까…'멋진 신세계' 메인 포스터 공개 '86세' 전원주, 15년 전 하이닉스 2만원에 매수했는데…치매 위기 맞았다 "이름 생각 안 나서 걱정" ('퍼라') [공식] 이동건, 이혼 6년차에 '이숙캠' 합류…진태현 후임으로 낙점 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT