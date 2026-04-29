올데이프로젝트 우찬-영서, 오늘자 공항 패션 종결자 [TV10]

그룹 올데이프로젝트 우찬-영서가 '앤더슨벨 베이징 플래그십 스토어' 오픈 행사 참석을 위해 29일 오전 인천국제공항을 통해 중국으로 출국했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr