신지, 문원이 결혼식을 올렸다./사진제공=아이웨딩

신지, 문원이 결혼식 축사를 맡은 빽가, 김종민./사진제공=아이웨딩

신지, 문원이 결혼식 축가를 부른 가수 백지영./사진제공=아이웨딩

신지, 문원이 결혼식을 올렸다./사진제공=아이웨딩

코요테 신지가 결혼식에서 눈물을 쏟았다.가수 신지, 문원이 지난 2일 오늘 2일 강남구 라움아트센터(더라움) 야외 공간에서 결혼식을 올렸다.이날 결혼식 1부 사회는 MC 붐과 개그맨 문세윤이 함께 진행을 맡았다. 신지는 '뼈말라' 자태를 뽐내며 환하게 문원과 입장했다.축사는 가족과 다름없는 코요테 멤버 김종민과 빽가가 맡았다. 이들은 깜짝 이벤트로 성시경의 ‘넌 감동이었어’를 불렀고, 멤버들의 끈끈한 우정과 응원에 신지는 눈물을 흘렸다.이어 절친한 동료가수 에일리가 본인의 곡 ‘Heaven’으로 축가를 부르고, 가수 백지영은 성시경의 ‘두 사람’을 불러 축하를 건넸다.신지, 문원은 청첩장을 통해 “서로가 마주보며 다져온 사랑을 이제 함께 한 곳을 바라보며 걸어갈 수 있는 큰 사랑으로 키우고자 한다. 저희 두 사람이 사랑의 이름으로 지켜나갈 수 있게 앞날을 축복해 주시면 감사하다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr