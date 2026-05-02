'최우수산'이 대놓고 차별 대우를 예고했다./사진제공=MBC

'최우수산'이 대놓고 차별 대우를 예고했다./사진제공=MBC

개그맨 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 출연료 인상을 건 폭풍 경쟁에 돌입한다.오는 3일 첫 방송되는 MBC 새 예능 ‘최우수산(山)’은 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산(山)중 버라이어티.‘최우수산(山)’의 첫 번째 등산은 아차산을 거쳐 용마산을 등반하는 코스로, 다양한 미션을 통해 도토리를 가장 많이 모은 한 명의 최우수자에게 세 가지 혜택이 주어진다. 특히 제작진이 최우수자는 출연료 10% 인상이라는 파격적인 혜택을 공개하자 멤버들의 얼굴에는 급격히 화색이 돌고 승부욕도 함께 치솟는다.‘2025 MBC 방송연예대상’ 남자 최우수상 수상자인 유세윤이 시작부터 ‘패배자들’과 다른 특별 대우를 받아 이목을 집중시킨다. 기본적으로 등산 장비, 간식 등을 구매할 수 있는 도토리가 1인당 5개씩 지급되는 가운데 유세윤에게만 수상자 어드밴티지로 도토리 3개가 추가 지급되는 것.이에 나머지 멤버들이 집단 반발한다. 장동민이 “그거는 출발선이 다르잖아”, 허경환이 “언제 적 최우수상인데”라고 분통을 터뜨리자 유세윤은 “다르게 태어난 거예요”라고 얄밉게 응수한다.첫 번째 산행부터 대놓고 차별 대우를 예고한 ‘최우수산(山)’은 이날 오후 6시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr