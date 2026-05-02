'최우수산'이 대놓고 차별 대우를 예고했다./사진제공=MBC
'최우수산'이 대놓고 차별 대우를 예고했다./사진제공=MBC
개그맨 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 출연료 인상을 건 폭풍 경쟁에 돌입한다.

오는 3일 첫 방송되는 MBC 새 예능 ‘최우수산(山)’은 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산(山)중 버라이어티.

‘최우수산(山)’의 첫 번째 등산은 아차산을 거쳐 용마산을 등반하는 코스로, 다양한 미션을 통해 도토리를 가장 많이 모은 한 명의 최우수자에게 세 가지 혜택이 주어진다. 특히 제작진이 최우수자는 출연료 10% 인상이라는 파격적인 혜택을 공개하자 멤버들의 얼굴에는 급격히 화색이 돌고 승부욕도 함께 치솟는다.
'최우수산'이 대놓고 차별 대우를 예고했다./사진제공=MBC
'최우수산'이 대놓고 차별 대우를 예고했다./사진제공=MBC
‘2025 MBC 방송연예대상’ 남자 최우수상 수상자인 유세윤이 시작부터 ‘패배자들’과 다른 특별 대우를 받아 이목을 집중시킨다. 기본적으로 등산 장비, 간식 등을 구매할 수 있는 도토리가 1인당 5개씩 지급되는 가운데 유세윤에게만 수상자 어드밴티지로 도토리 3개가 추가 지급되는 것.

이에 나머지 멤버들이 집단 반발한다. 장동민이 “그거는 출발선이 다르잖아”, 허경환이 “언제 적 최우수상인데”라고 분통을 터뜨리자 유세윤은 “다르게 태어난 거예요”라고 얄밉게 응수한다.

첫 번째 산행부터 대놓고 차별 대우를 예고한 ‘최우수산(山)’은 이날 오후 6시 첫 방송된다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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