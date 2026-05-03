장동민이 '최우수산' 제작발표회에서 목표 시청률과 정규 편성 가능성에 관해 유쾌하게 이야기했다./사진제공=MBC

장동민이 '최우수산' 제작발표회에서 목표 시청률과 정규 편성 가능성에 관해 유쾌하게 이야기했다./사진제공=MBC

장동민이 '최우수산' 제작발표회에서 목표 시청률과 정규 편성 가능성에 관해 유쾌하게 이야기했다./사진제공=MBC

장동민이 '최우수산' 제작발표회에서 목표 시청률과 정규 편성 가능성에 관해 유쾌하게 이야기했다.지난달 28일 오후 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서는 '최우수산(山)' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형, 김명엽 PD가 참석했다.'최우수산'은 산속에서 펼쳐지는 미션을 수행하며 도토리를 쟁취하고, 정상을 향해 경쟁하는 국내 최초 산(山)중 버라이어티 MBC 예능 프로그램이다. '2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상 수상자인 유세윤과 일명 '패배자들'로 불리는 장동민, 붐, 양세형, 허경환까지 베테랑 코미디언들의 조합으로 관심을 끈다.이 프로그램은 지난달 0.9%의 최저 시청률로 종영한 '마니또 클럽'의 후속 예능이다. 목표 시청률을 묻는 말에 김명엽 PD는 "시청률 수치는 계절이나 경쟁 프로그램에 따라 변동이 있다. 최근 '런닝맨'과 '1박 2일'의 2049 시청률이 약 2% 수준이더라. 이를 넘는 것이 목표이고, 그 수치를 넘어야 '최우수산'이 정규 편성으로 이어질 수 있다고 본다"고 밝혔다.이를 들은 양세형은 "우리 프로그램이 파일럿으로 5회차인데, 다섯 번 중 한 번이라도 2%를 넘으면 정규 편성이 되는 거냐"고 되물었다. 장동민 역시 "방송 놈들이 자꾸 헛소리하니까 여기서 확실하게 하고 가야 한다"고 농담을 덧붙였다.붐은 "플랜 B도 있다. 만약 '최우수산'이 우리가 원하는 수치보다 낮게 나오면 '최우수산'이 아니라 '최우수산'으로 바다로 간다. 수산 쪽으로 갈 준비가 돼 있다. 플랜 B를 가동하겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.'최우수산'은 5월 3일 오후 6시 MBC에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr