혼성 그룹 코요태의 멤버 신지(45)와 가수 문원(38)이 숱한 우여곡절 끝에 부부의 연을 맺는다./사진=신지 SNS

혼성 그룹 코요태의 멤버 신지(45)와 가수 문원(38)이 숱한 우여곡절 끝에 부부의 연을 맺는다./사진=신지 SNS

혼성 그룹 코요태의 멤버 신지(45)와 가수 문원(38)이 숱한 우여곡절 끝에 부부의 연을 맺는다./사진=신지 SNS

혼성 그룹 코요태의 멤버 신지(45)와 가수 문원(38)이 숱한 우여곡절 끝에 부부의 연을 맺는다.두 사람은 2일 서울 강남구 역삼동 라움아트센터에서 가족과 가까운 지인들만 초대한 비공개 결혼식을 올린다. 이날 사회는 코미디언 문세윤이 맡고, 축가는 평소 신지와 절친한 가수 백지영이 불러 두 사람의 새 출발을 축하할 예정이다.신지와 문원은 2024년 MBC 표준FM '이윤석 신지의 싱글벙글쇼'에서 DJ와 게스트로 만나 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 이후 지난해 6월 웨딩 촬영 사실이 알려지며 결혼 소식이 공개됐고, 신지는 SNS를 통해 직접 결혼을 알리며 인생 2막의 시작을 전했다.다만 결혼 준비 과정은 순탄치 않았다. 문원의 이혼 이력과 자녀 존재가 알려지며 여론이 급격히 냉각됐고, 상견례 당시 그의 태도와 복장까지 도마 위에 오르며 각종 논란이 이어졌다. 여기에 학창 시절과 군 복무 시절, 사생활을 둘러싼 여러 의혹까지 확산하며 논란이 대중의 반대가 일었다.이에 대해 신지 측은 "제기된 의혹은 모두 사실이 아닌 것으로 확인됐다"고 밝혔고, 문원 역시 "학창 시절 및 군 복무 시절, 친구들이나 후임을 괴롭혔다는 주장은 전혀 사실이 아니다"라고 직접 입장을 전하며 해명에 나섰다.최근 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 신지는 "공연 축가 등 논란 이후 일이 모두 끊겼다"고 털어놨고, 문원은 "내가 할 수 있는 걸 찾다가 물류센터 일이나 계단 청소일도 했다. 손 놓고 쉴 수 없어 보탬이 되고 싶었다"고 말하며 생계를 위해 노력했던 시간을 전했다.이에 신지는 "지금도 충분하다. 남들에게 보여지는 게 다가 아니다. 우리 둘이 주변에 가까운 사람들이 느끼는 게 있다. 매우 자랑스럽고 존경스럽고 고맙다. 이제는 다 지나갔다. 잘 버텼다"며 변함없는 신뢰를 내비쳤다.또한 그는 결혼 발표 당시 "함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓이고 온전한 내 편이 생겼다는 것에 감사하게 되고 서로 의지할 수 있게 됐다. 저희는 더욱 단단해졌다"며 "제 인생 2막의 시작, 문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 한다"고 소감을 밝혔다. 이어 "많은 분의 애정 어린 염려와 걱정들 모두 잘 알고 있다. 잊지 않고 변함없이 한결같은 모습으로 발맞춰 한 걸음 한 걸음 나아가 보겠다"고 덧붙였다.현재 두 사람은 이미 함께 살림을 꾸린 상태로, '신상출시 편스토랑' 등을 통해 일상을 공개해왔다. 향후 MBN '남의 집 귀한 가족'을 통해 결혼 준비 과정도 공개할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr