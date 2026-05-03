사진 = 류이서 인스타그램

사진 = 류이서 인스타그램

사진 = 류이서 인스타그램

사진 = 류이서 인스타그램

인플루언서 류이서가 남편 전진과 함께 자연 속에서 다정한 시간을 보내며 밝은 표정과 편안한 차림으로 여유로운 분위기를 드러냈다.최근 류이서는 자신의 인스타그램에 "오랜만에 남편이랑 여행 다녀왔어요 너무 힐링이었던 이번 국내 여행코스를 유튜브 '내사랑류이서'에 다 담아놨어요 함께 여행하는 기분으로 봐주세요 같이 힐링해요"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 류이서는 호수 앞 나무 그늘 아래에서 베이지 톤 반팔 티셔츠와 연청 데님 팬츠를 입고 허리에 카키색 아우터를 묶은 채 서 있다. 전진은 흰색 반팔 티셔츠에 연청 데님을 매치하고 노란 캡 모자와 크로스백을 착용한 모습으로 서로 마주 선 채 몸을 앞으로 기울여 입을 맞추며 자연스러운 애정을 표현하고 있다.이어진 사진에서 류이서는 전진의 손을 잡은 채 호수 쪽을 향해 몸을 기울이며 한쪽 다리를 들어 올린 자세를 취하고 있다. 전진은 반대편에서 팔을 뻗어 균형을 맞추고 있어 두 사람의 동작이 함께 어우러진다.다른 사진에서 류이서는 전진의 등에 올라탄 채 환하게 웃고 있으며 전진은 몸을 낮춘 자세로 류이서를 안정적으로 받치고 있다. 물가와 나무가 어우러진 배경 속에서 두 사람의 그림자가 길게 드리워져 한층 따뜻한 분위기를 더한다. 또 다른 사진에서 류이서는 나무 아래 서서 물가를 바라보고 있으며 전진은 옆에서 쪼그려 앉아 손을 앞으로 뻗고 있어 서로 다른 자세로 같은 풍경을 바라보는 모습이 자연스럽게 이어진다.이를 본 팬들은 "대학생커플같아요" "두분 늘 응원합니다" "너무 예뻐" "아주보기좋아용" "어머 너무 아름다워요" "빠 언니 항상 행복해요" 등의 댓글을 달았다.앞서 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '장영란 짝사랑남 전진♡류이서 5년 동안 애가 없던 이유 최초공개'라는 제목의 영상에 출연한 전진과 류이서는 2세 준비에 대해 언급한 바 있다. 당시 영상에서 류이서는 "2주 전에 처음으로 병원을 다녀왔다"며 실제로 임신 준비에 들어갔다는 사실을 전했다.한편 전진과 류이서는 지난 2017년 연애를 시작해 2020년 결혼했다. 부부는 과거 SBS '동상이몽-너는 내 운명'에 출연해 난임에 대한 고민과 함께 2세를 준비하는 과정을 솔직하게 털어놔 많은 응원을 받은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr