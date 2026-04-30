TV텐 바로가기
그룹 엔믹스 설윤이 서울 강남에 위치한 CHAGEE(차지) 플래그십 매장에서 진행된 그랜드 오프닝 행사에 참석했다.
엔믹스 설윤, 꽃주얼 여기있어 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지