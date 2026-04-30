홈 연예가화제 엔믹스 설윤, 꽃주얼 여기있어 [TV10] 입력 2026.04.30 10:10 수정 2026.04.30 10:10 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 엔믹스 설윤이 서울 강남에 위치한 CHAGEE(차지) 플래그십 매장에서 진행된 그랜드 오프닝 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '41세에 V라인' 서인영, 마취 없이 슈링크 시술 받았다…"난 독한 편"('개과천선') '띠동갑♥' 신정환, 알고보니 월 매출 1억 식당 사장이었다…16년 만에 전해진 충격적 근황 ('휴먼스토리')[종합] 걸그룹 멤버 전원이 동시에 배우 데뷔…피프티피트피, 숏폼 드라마 주연 발탁 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT