사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

아이유가 주연인 MBC '21세기 대군부인' 비하인드 컷을 공개하며 한복 자태를 뽐냈다.최근 아이유는 자신의 인스타그램에 "어..? 여긴..?"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 아이유는 붉은 색감이 돋보이는 화려한 혼례복 한복을 입고 넓은 궁궐 마당 한가운데 서 있다. 아이유는 양팔을 펼쳐 옷자락을 자연스럽게 들어 올리며 시선을 아래로 두고 있어 단정하면서도 고요한 분위기가 전해진다.다른 사진에서 아이유는 같은 장소에서 정면을 바라본 채 한복의 자락을 차분히 모아 잡고 서 있으며, 머리에는 장식이 더해진 전통 장식을 착용해 전체적인 분위기를 더욱 완성도 있게 만든다.또 다른 사진에서 아이유는 옆을 바라보며 고개를 살짝 들어 올린 자세를 취하고 있으며 붉은 한복의 금색 문양과 길게 내려오는 장식이 어우러져 단아한 인상을 강조한다.이어진 사진에서 아이유는 고개를 살짝 숙인 채 시선을 아래로 두고 있으며 어깨를 감싸듯 내려오는 의상의 디테일과 머리 장식이 함께 어우러져 차분한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "안좋아할 수 없음이야" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "아이유 화이팅" "진짜 드라마 잘 보고 있어요" "늘 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1993년생인 아이유는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중이며 1991년생인 배우 변우석과 함께 로맨스 연기를 펼치는 중이다. '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 고작 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마다. '21세기 대군부인' 7회는 전국 가구 기준 10.8%의 수치를 보이며 큰 사랑을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr