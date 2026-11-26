제로베이스원 / 사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 내년 1월 18일 새 앨범을 발매한다. 올해 그룹 활동뿐 아니라 유닛과 솔로 활동에도 나섰던 다섯 멤버가 다시 함께 신곡을 선보인다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 지난 21일 일본 교세라돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS' 무대에서 새 앨범 발매일을 공개했다. 내년 1월 컴백은 지난 5월 발표한 여섯 번째 미니앨범 'Ascend-' 이후 약 8개월 만이다.제로베이스원은 올해 'Ascend-'를 발매하고 국내외 활동을 이어갔다. 이 앨범은 일본 오리콘 주간 양악 앨범 랭킹 1위에 올랐으며, 미국에서도 발매됐다.지난 8월에는 일본 두 번째 EP '回帰LOVE'(회귀러브)를 선보였다. 이 앨범은 오리콘과 빌보드 재팬, 타워레코드 차트에서 1위를 기록했고, 일본 레코드협회로부터 골드 디스크 '골드' 인증을 받았다. 시상식에서도 수상 기록을 쌓았다. 제로베이스원은 올해 'MAMA AWARDS'에서 2관왕에 올랐다.멤버들의 개별 활동도 이어졌다. 석매튜와 박건욱은 그룹의 첫 유닛 EMP를 결성해 힙합을 중심으로 한 음악을 발표했다. 두 사람은 작사와 작곡, 프로듀싱에도 참여하며 그룹 활동과는 다른 음악을 선보였다.성한빈은 솔로 가수로 데뷔했고, 김지웅은 연기 활동을 이어갔다. 김태래는 MBC FM4U '제로베이스원의 친한친구' DJ를 맡고 드라마 OST에도 참여했다. 석매튜와 박건욱은 각각 음악방송 MC로도 활동했다.이처럼 올해 다섯 멤버는 팀 활동과 개인 활동을 병행했다. 내년 1월 발매되는 앨범에서는 이들이 다시 제로베이스원이라는 이름으로 어떤 음악을 선보일지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr