방송인 전현무가 기존 단골들에게 공개 사과했다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 전현무가 기존 단골들에게 공개 사과했다./ 사진제공=MBN·채널S

방송인 전현무가 기존 단골들에게 공개 사과를 건넨 가운데, 또다시 식당 섭외에 실패하며 게스트 이현욱의 10년 단골집으로 발길을 돌렸다.지난 13일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 20회에서는 '먹친구'로 합류한 배우 이현욱과 함께 서울 시내 숨은 맛집을 찾는 '단골의 품격' 특집이 펼쳐졌다.이날 전현무와 곽튜브는 삼각지의 한 노포 국수집을 찾았다. 우거지국과 옛날 김밥, 온국수를 맛본 전현무는 "이 집이 1등이다. 멸치 육수의 품격"이라며 극찬을 아끼지 않았다. 이어 그는 카메라를 향해 "단골 분들의 맛집을 뺏어서 죄송하다"고 고개 숙이며 "여기를 방송에 소개하고 말았다. 당분간 DM(다이렉트 메시지)은 안 보겠다"고 농담 섞인 사과를 전해 웃음을 안겼다.이후 을지로 제육볶음 맛집에서 이현욱과 합류한 두 사람은 다음 코스로 충정로 골목의 모서리살 식당을 찾았다. 하지만 업주의 거절로 섭외에 실패했다. 지난달 촬영 거절 식당의 모습과 업주 얼굴을 내보냈다가 비판을 받았던 것을 의식한 듯, 제작진은 이번 방송에서 업주가 거절하는 과정과 식당 상호를 노출하지 않고 밖으로 나온 출연진의 반응만 담았다. 즉석 섭외가 무산되는 상황을 처음 겪은 이현욱은 "진짜 리얼이네요"라며 놀라워했다.계획이 틀어지자 전현무는 이현욱이 평소 언급했던 은평구 새절역 인근의 10년 단골 중식당으로 동선을 급히 변경했다. 자신의 단골집에서 섭외를 일사천리로 마친 이현욱은 "형님, 제가 성공했습니다. 좀 꺼드럭대도 되겠습니까"라며 너스레를 떨었다.이어 꿔바로우와 유슬 짬뽕 먹방이 펼쳐진 가운데, 식사 도중 이현욱이 돌연 코피를 쏟는 돌발 상황도 벌어졌다. 전현무는 드라마 '문무'의 주인공을 맡은 이현욱을 향해 "문무 대왕이 정사를 돌보느라 피곤하구나"라고 재치 있게 받아치며 분위기를 수습했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr