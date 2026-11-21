방송인 겸 웹툰 작가 기안84가 3년 만에 개인전을 개최한다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 겸 웹툰 작가 기안84가 3년 만에 개인전을 개최한다. / 사진 = 노디멘션 제공

방송인 겸 웹툰 작가 기안84가 3년 만에 개인전을 개최한다.기안84는 내년 1월 9일부터 3월 11일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장에서 세 번째 개인전 '기원(奇願)'을 개최한다. 1차 티켓 예매는 20일 낮 12시부터 트렌드 거래 플랫폼 크림(KREAM)을 통해 시작된다.이번 전시는 2022년 첫 개인전과 2024년 '기안도(奇案島): 기묘한 섬'에 이은 세 번째 개인전이다. 앞서 '기안도'는 서울을 시작으로 부산과 대구까지 순회하며 총 17만여 장의 티켓 판매를 기록했다.기안84는 전시를 앞두고 노디멘션 공식 SNS를 통해 준비 과정을 담은 웹툰 형식의 영상을 공개했다. 그는 "두 번째 전시회가 끝나고 3년 가까운 시간이 흘렀다. 그사이 꾸준히 준비한 그림들을 전시하게 되었다. 웹툰처럼 미술도 하면 할수록 어려워지는 것 같다. 부족하지만 열심히 준비했다"라고 소감을 밝혔다.이번 전시의 주제는 '기이한 염원'이다. 기안84는 현실에서 이루기 어려운 소망을 특유의 유머와 화풍으로 표현한 작품들을 공개한다. 새로운 '자화상' 시리즈를 비롯해 '사랑', 'OCEAN(오션)', '꿈의 기원' 등이 전시된다.특히 이번에는 그동안 공개하지 않았던 초기 습작도 처음으로 선보인다. 작가로서 자신만의 화풍을 찾아가던 시절의 그림부터 최근 완성한 신작까지 한자리에서 볼 수 있다.기안84가 직접 관람객에게 작품을 설명하는 도슨트 프로그램도 마련된다. 이와 함께 패션·라이프스타일 브랜드와 협업한 의류, 리빙 제품, 한정판 판화 등 다양한 상품도 선보일 예정이다.한편 기안84는 웹툰과 미술뿐 아니라 방송과 음악 등으로 활동 영역을 넓히고 있다. 최근 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'에 출연했으며, 가수 강남과 컬래버레이션 싱글 '치킨과 그녀'를 발매했다.이번 개인전의 1차 예매는 내년 1월 9일부터 24일까지의 관람 회차를 대상으로 진행된다. 이후 12월 18일과 내년 1월 15일, 2월 12일 낮 12시에 추가 예매가 순차적으로 열린다.한편 기안84는 방송인뿐 아니라 미술 작가로서도 꾸준히 활동해 왔다. 그의 작품은 공개된 국내 경매에서 1300만~2500만원에 낙찰된 사례가 있다. 2023년 작품 '별이 빛나는 성수'는 2500만원, 2024년 '인생 조정 시간 2'는 2400만원에 낙찰됐다. 지난달 27일 케이옥션 경매에서도 '인생 조정 시간 4'가 1400만원에 낙찰됐다.특히 지난 5월에는 2022년 첫 개인전 '풀소유'에서 선보인 원화 '별이 빛나는 청담'이 중고 거래 플랫폼에 1억 5000만원에 올라와 화제를 모았다. 실제 거래가 이뤄졌는지는 확인되지 않았으며, 당시 고액의 재판매 가격을 두고 갑론을박이 벌어지기도 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr