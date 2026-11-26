'재혼 황후' 최종회가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 최종회가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 신민아가 마침내 주지훈과 이혼하고 이종석과 새로운 삶을 향해 나아갔다. 그러나 10부작에 걸쳐 기다려온 이혼과 재혼에도 기대만큼 통쾌한 결말이 펼쳐지지 않자 시청자들 사이에서는 아쉬움의 목소리가 나오고 있다.지난 25일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'의 마지막 9~10회가 공개됐다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지다.9~10회에서는 자신의 운명을 개척하는 나비에의 당당한 행보와 소비에슈의 뒤늦은 후회가 극명하게 대비됐다. 서왕국의 왕이 된 하인리의 고백을 받아들인 나비에는 이혼 법정에서 소비에슈의 이혼 요구를 수락하는 동시에 재혼 승인을 요구했다.나비에의 재혼 선언에 무너진 소비에슈는 뒤늦게 후회했다. 나비에가 마음을 돌리지 않자 급기야 하인리를 감옥에 가두며 폭주했고, 나비에를 붙잡기 위해 무릎까지 꿇고 애원하기도 했다.그러나 나비에와 하인리는 극적으로 탈출에 성공했고 마침내 동대제국을 떠났다. 나비에가 떠난 서궁에 들어서며 행복해하는 라스타와 달리 홀로 남겨진 소비에슈는 자신이 초래한 비극과 마주했다.작품의 제목이기도 한 재혼을 기다려온 시청자들에게는 다소 아쉬운 결말이었다. 최종회에 이르러서야 이혼과 재혼이 성사된 데다 그간 나비에를 괴롭혀온 인물들이 제대로 대가를 치르는 모습까지는 그려지지 않았기 때문이다. 악역들의 몰락과 나비에의 행복한 새 출발을 기대했던 일부 시청자들에게는 통쾌함보다 허무함이 남았다.온라인 등에서는 "재혼황후 무슨 맛보기 스푼 같네", "재혼황후 빌런들이 벌을 하나도 안 받네", 등 결말에 대한 아쉬움을 드러내는 반응이 나왔다.반면 서양풍 로맨스 판타지의 실사화라는 새로운 시도를 긍정적으로 평가하거나 시즌2를 원하는 반응도 이어졌다. 온라인 등에서는 "벌써부터 금단현상이", "시즌2 제발요", "서양풍 로판 장르를 개척하고 거기다 성공까지 해버렸네" 등의 의견이 나왔다.공개 전부터 캐스팅과 비주얼을 두고 호불호가 엇갈렸던 '재혼 황후'는 결말에 대해서도 엇갈린 평가를 받으며 막을 내렸다. 작품 자체에 대한 호평과 별개로 미처 해소되지 않은 갈등과 인물들의 이후 이야기를 향한 궁금증이 시즌2에 대한 요구로 이어지는 모양새다.총 10부작인 '재혼 황후'의 모든 에피소드는 디즈니+에서 시청할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr