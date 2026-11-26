전 개그우먼 맹승지가 공개 연애 중인 의사와 결혼을 약속했다. / 사진=맹승지 SNS

최근 개그계를 떠난 맹승지(본명 김예슬)가 공개 연애 중인 의사 남자친구와 결혼을 약속했다.맹승지는 지난 25일 자신의 인스타그램에 "얼마 전에 예식장을 예약했어요🤍"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 맹승지가 남자친구와 반려견 산책에 나서는가 하면 늦은 밤 공원 방문 등 평범한 데이트를 즐기고 있는 모습. 특히 '김도훈 김예슬 305일 전입니다'라는 멘트를 못 박아 결혼 날짜 확정을 알렸다.맹승지는 "대문자 J 남친이 뚝딱 정리해준 덕분,,"이라며 "나는 옆에서 고개만 끄덕이는 중. 늘 고마워요"라며 부지런한 성격을 가진 남자친구 덕분에 결혼 준비가 척척 진행되고 있다는 사실도 전했다.앞서 맹승지는 지난 8월 연하의 의사 남자친구와 교제 중이라고 밝힌 바 있다.맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 '무한도전', '진짜 사나이' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 최근에는 '남사친 여사친', '킬러가 온다' 등으로 연극 무대에 올랐다.최근에는 "저는 이번 5월, 개그우먼 은퇴를 했다"라며 개그계에서의 작별을 고했다. 그는 코미디 무대에 서지 않은 지 10년이 넘었으며 앞으로도 다시 설 계획이 없다고 말했다.다만 연예계 활동은 이어간다. 맹승지는 "배우 활동이나 방송인으로는 계속 남을 생각이니 혹시라도 아쉬워하지 마시길"이라고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr