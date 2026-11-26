그룹 82메이저 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저(82MAJOR)가 미국 투어 중 뉴욕에서 팬들과 함께 달리며 공연장 밖에서도 만남을 가졌다.82메이저는 지난 17일(현지시간) 올랜도를 시작으로 19일 애틀랜타, 21일 리치몬드, 22일 워싱턴 D.C., 25일 뉴욕까지 미국 동부 5개 도시에서 '82CLUB : out of control TOUR in the United States' 공연을 개최했다.이번 투어에서는 데뷔 첫 음악방송 1위를 안겨준 'Like Fire'(라이크 파이어)를 비롯해 '뭘 봐', 'Sign'(사인), '촉(Choke)', '트로피(TROPHY)' 등을 선보였다. 미발매곡 'Bees'(비즈)와 'Fresh & Clean'(프레시 앤 클린), 멤버별 유닛 무대와 디제잉 퍼포먼스도 세트리스트에 포함됐다.82메이저는 이번 투어를 계기로 팬들과 함께 운동하는 프로젝트 'RUN CLUB'(런 클럽)도 시작했다. 두 번째 싱글 'HEAT'(히트)에 담긴 청춘의 방황과 성장이라는 주제를 러닝이라는 활동으로 확장한 것이다.지난 23일 저녁 뉴욕 맨해튼에서 진행된 첫 러닝 행사에는 멤버들과 현지 팬들이 함께 참여했다. 러닝을 마친 뒤에는 현지 웰니스 시설인 '아더십 플랫아이언'(Othership Flatiron)에서 사우나 프로그램도 진행했다.미국 동부 공연 일정을 마친 82메이저는 오는 12월 4일 로스앤젤레스에서 열리는 연말 음악 축제 '아이하트 징글볼'(iHeartRadio Jingle Ball)의 공식 사전 공연 '징글볼 빌리지'(102.7 KIIS FM Jingle Ball Village)에 올해 유일한 K팝 아티스트로 출연한다.82메이저는 오는 12월 19일 로스앤젤레스 공연을 끝으로 미국 투어를 마무리한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr