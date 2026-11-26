가수 서인영의 유튜브 채널을 담당하는 PD가 코 성형 사실을 고백했다. / 사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영의 유튜브 채널을 담당하는 PD가 코 성형 사실을 고백했다. / 사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영의 유튜브 채널을 담당하는 PD가 코 성형 사실을 고백했다.지난 25일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 결혼과 신혼집 이사를 앞두고 물건 정리에 나선 서인영의 모습이 공개됐다. 서인영은 중고 거래 플랫폼을 통해 고가의 조명부터 무료 나눔 물품까지 다양한 생활용품을 처분했다. 물건을 직접 사용하는 모습을 사진으로 찍어 게시하는 등 거래에도 적극적으로 나섰다.촬영 도중 서인영과 제작진은 코 성형을 주제로 이야기를 나눴다. 담당 PD가 촬영일 기준 5일 전 코 성형을 했다고 밝히자 서인영은 "코 잘된 것 같다. 뭔가 남성스러워진 것 같은데"라며 수술 후 달라진 모습을 살폈다. PD는 "아직 부기가 빠지지 않은 상태"라며 앞서 서인영이 코 때문에 돈이 샌다고 했던 말을 떠올렸다. 서인영은 "코가 다소 들려 보이는 느낌이 있다"면서도 수술을 집도한 의사를 '코 아버지'라고 칭하며 만족감을 표했다. 이에 PD는 코 성형을 계기로 서인영과 '남매'가 됐다며 너스레를 떨었다.서인영은 중고 거래 구매자의 연락을 기다리는 동안 다이어트 떡볶이를 만들어 제작진에게 대접하기도 했다. 음식을 맛본 제작진은 "남양주에서 팔자"며 만족감을 표했다. 제작진은 서인영이 미미미누와 함께 출연 중인 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'를 언급하며 "재밌더라"라고 말했다. 서인영은 "하면서 많이 배워. 이런 것도 있다고? 세상에 이런 일이?"라며 방송을 통해 접한 이색적인 사연들을 떠올렸다.특히 서인영은 혀에 플라스틱을 삽입하는 극단적인 다이어트 방법이 기억에 남았다고 밝혔다. 그는 "그렇게 할 바엔 난 돼지로 산다"고 말해 웃음을 자아냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr