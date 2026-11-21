사진=텐아시아DB

사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 김동현이 경차를 몰던 시절 상대 운전자를 당황하게 했던 경험을 털어놨다.21일 방송된 tvN 예능 '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 배우 이민기와 곽선영이 출연해 '고속도로 로망스' 특집을 꾸몄다. 두 사람은 드라마 '크래시2 분노의 도로'를 소개하며 도로 위에서 벌어지는 다양한 사건을 화제로 이야기를 나눴다.이날 김동현은 운전 중 상대방이 먼저 시비를 거는 상황을 언급했다. 그는 정상적으로 주행하고 있는데도 빨리 가라고 압박하거나 위협적인 행동을 하는 운전자들이 있다며 보복운전 문제를 이야기했다.그러자 붐은 김동현에게 실제로 운전 중 차창을 내려 상대방과 마주한 적이 있는지 물었다. 김동현은 과거 자신이 겪었던 일을 떠올리며 웃음을 터뜨렸다.당시 김동현은 91년식 경차를 타고 다니던 31살 무렵이었다. 운전 중 마주친 트럭이 갑자기 멈춰 서더니 운전자가 먼저 창문을 내렸다는 것.김동현도 이에 맞춰 차창을 내렸다. 그런데 상대 운전자의 반응은 예상과 달랐다. 김동현은 "나도 창문 내리니까 입술을 덜덜 떨면서 인사하고 가더라"고 말했다.그는 상대방이 당황한 표정을 숨기지 못했다며 "그 입술이 보였다. 잊을 수가 없다"고 덧붙였다. 먼저 창문을 열었던 운전자가 김동현과 얼굴을 마주한 뒤 별다른 말 없이 인사하고 떠났다는 설명이었다.이야기를 듣던 문세윤은 "만두귀를 봤나?"라고 물었다. 격투기 선수들에게서 흔히 볼 수 있는 귀 모양을 상대 운전자가 알아봤을 가능성을 떠올린 것이다.김동현은 당시 자신이 31살이었다는 사실을 재차 강조했다. 붐도 현역 선수로 활동하던 김동현의 분위기가 지금과는 달랐을 것이라며 고개를 끄덕였다.김동현은 종합격투기 선수로 활동하며 UFC 무대에서 활약한 바 있다. 지금은 예능에서 친근한 모습으로 웃음을 주고 있지만, 과거에는 상대 운전자가 얼굴을 확인하자마자 태도를 바꿨던 경험을 공개해 출연진의 관심을 모았다.앞서 이민기와 곽선영은 출연작 '크래시2 분노의 도로'에 대한 이야기도 전했다. 곽선영은 도로에서 발생하는 교통 범죄를 소재로 한 작품이라며 범죄 수법이 더욱 지능화된 만큼 수사관들의 활약과 자동차 액션도 한층 강력해졌다고 설명했다.도로 위 범죄라는 드라마 소재에서 시작된 대화는 김동현의 실제 경험담으로 이어졌다. 특히 상대 운전자가 차창을 내린 뒤 보인 뜻밖의 반응이 공개되면서 스튜디오에 웃음이 터졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr