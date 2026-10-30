홈 연예가화제 화이트 스콜피온, 첫 내한공연 앞두고 한국 도착 입력 2026.10.30 15:26 수정 2026.10.30 15:26 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 화이트 스콜피온이 첫 내한공연 ‘WHITE SCORPION 1st LIVE IN SEOUL’ 일정 참석을 위해 30일 오후 인천국제공항을 통해 일본에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '100일의 거짓말' 사토 히데오가 음악 무대에…박진영, 오늘(30일) '더시즌즈' 출격 마침내 최종회 앞뒀다는 서강준♥안은진 주연작…김수영이 부른 마지막 OST 발매 ('너다연') [전문] 이호선, 모친상 당했다… "그리움으로 보내, 엄마처럼 늙을 것" ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT