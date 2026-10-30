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그룹 화이트 스콜피온이 첫 내한공연 ‘WHITE SCORPION 1st LIVE IN SEOUL’ 일정 참석을 위해 30일 오후 인천국제공항을 통해 일본에서 입국했다.
화이트 스콜피온, 첫 내한공연 앞두고 한국 도착
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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