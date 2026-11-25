이나영이 주얼리 브랜드 포페의 국내 론칭 2주년 기념 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

이나영이 주얼리 브랜드 포페의 국내 론칭 2주년 기념 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이나영(47)의 다소 아쉬운 스타일링을 두고 온라인 반응이 엇갈리고 있다. 일부 네티즌들은 "못 알아보겠다"며 낯선 스타일링에 아쉬움을 나타내기도 했다.이나영은 지난 24일 서울 장충동 코브 더 장충에서 열린 이탈리아 럭셔리 주얼리 브랜드 포페(FOPE)의 국내 론칭 2주년 기념 행사에 참석했다.이나영은 넓은 라펠의 화이트 재킷과 와이드 팬츠를 매치한 올 화이트 수트 차림으로 등장했다. 여기에 골드 목걸이와 반지를 더했다. 특히 헤어스타일이 눈길을 끌었다. 깊은 옆가르마에 굵은 웨이브를 넣은 복고풍 스타일로 얼굴 한쪽을 감싸도록 연출했다.메이크업 역시 긴 속눈썹과 분홍빛 블러셔, 광택이 도는 립을 강조하면서 평소 이나영의 자연스러운 이미지와는 다른 분위기를 냈다. 오버사이즈 재킷과 넉넉한 와이드 팬츠까지 더해지면서 전체적으로 복고적인 스타일링이 완성됐다.온라인에서는 헤어스타일을 중심으로 다양한 반응이 나왔다. 네티즌들은 "헤어스타일 무슨 일이야", "머리 누구냐. 헤어를 엉망으로 만들어놨네", "못 알아봄", "누구세요" 등 이나영의 미모를 살리지 못하는 스타일링에 놀랐다는 반응을 보였다.의상과 메이크업을 아쉬워하는 의견도 있었다. "옷이랑 메이크업이 안 어울린다"는 반응이 나온 가운데, 행사장에 입장하는 과정에서 다소 조심스럽게 걷는 모습을 두고 "신발이 불편한 듯"이라는 의견도 이어졌다. 눈 주름이 심하게 부각되는 메이크업에 "세월 앞에 장사 없다"는 반응도 있었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr